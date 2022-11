Актрисата Кристина Апългейт с откровени признания за заболяването си

К ристина Апългейт разказва за диагнозата си множествена склероза и как тя е повлияла на живота ѝ в ново откровено интервю.

50-годишната актриса е диагностицирана с множествена склероза през лятото на 2021 г., докато е по средата на снимките на последния сезон на сериала Dead to Me на Netflix.

I have a very important ceremony coming up. This will be my first time out since diagnosed with MS. Walking sticks are now part of my new normal. Thank you @neowalksticks for these beauties. Stay tuned to see which ones make the cut for a week of stuff. pic.twitter.com/O543p1G4vS