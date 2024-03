"Живея като в ада“: Кристина Апългейт проговори за множествената склероза

К ристина Апългейт, американската актриса, известна най-вече с ролята си в „Женени с деца“, заяви, че живее "донякъде в ада", след като бе диагностицирана с множествена склероза (МС).

52-годишната Апългейт, която разбра, че има потенциално инвалидизиращото автоимунно заболяване през 2021 г., заяви в "Добро утро, Америка": "Живея като в ада. Не излизам много навън, така че това е малко трудно, просто за моята система. Но, разбира се, подкрепата е прекрасна и аз съм наистина благодарна".

Актрисата използва участието си в предаването на ABC, за да популяризира MeSsy - новостартирал подкаст, който прави заедно с колежката си и звезда от "Семейство Сопрано", 42-годишната Джейми-Лин Сиглър, която е диагностицирана с МС, когато е на 20 години.

Интервюто следва изненадващата поява на Апългейт на наградите "Еми" през януари, когато тя получи бурни овации, след като излезе на сцената с помощта на бастун.

Тя дори се пошегува със състоянието си, като каза: "Вие напълно ме засрамвате с увреждането, като се изправям, но това е добре."

