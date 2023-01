Пет странни и впечатляващи неща, откривани в джунглата

С помощта на най-новите технологии тези артефакти могат да бъдат възстановени, за да се разкрият най-дълбоките им тайни. Ето какво разкри за джунглата "Най-странните неща", продукция на Sky History.

Поради опустошителни схеми за изсичане на горите, количеството на тропическите гори и джунглите на тази планета непрекъснато намалява. Голяма част от това, което е останало, обаче все още не е изследвано и, както ни учи историята, сред дърветата се крият някои невероятни и странни мистерии, пише History.

1. Мегаполисът Ангкор

През 1858 г. Анри Мухо се натъква на Ангкор в гъстата гора, разположена в северозападната част на Камбоджа. Този обширен град, за който наскоро бе установено, че е с размери, подобни на тези на Лос Анджелис, е бил столица на съвременна Камбоджа между IX и XV век.

В допълнение към вдъхващите страхопочитание храмове Ангкор Ват и Ангкор Том, жителите са изградили и сложна мрежа от водни пътища, но през XVI в. градът е почти изоставен поради смяната на религиозните вярвания от индуизъм към будизъм.

2. Шанхай-Тимпишка

Разположен в светилището Маянтуяку във високата гора Уануко в Амазонка, този четиримилионен участък от вода е почти в точката на кипене (температурите варират от 45 °C (113 °F) почти до 100 °C (212 °F)) и е преоткрит през 2011 г. от любопитния млад геофизик Андрес Рузо.

Общоприето е, че топлината идва от геотермална енергия дълбоко под повърхността и от стотици години е източник на очарование за местните шамани. Само внимавайте да не паднете вътре.

3. Ел Мирадор

Скрит в гъста гора на север от Ел Петен, Гватемала, Ел Мирадор е бил дом на цивилизацията на маите от около 10 век пр.н.е. до 200 г. от н.е. Тази десетмилионна местност, която в миналото е била дом на около 80 000 души, е известна с комплекса Ел Тигре и триадичните си пирамиди, особено Ла Данта, която с обем от 2 800 000 кубични метра е по-голяма дори от Голямата пирамида в Гиза.

В продължение на хиляди години джунглата е скривала този обширен град, докато той не е открит в края на XIX век. Под ръководството на Брус Далин и Рей Матини до 1978 г. Ел Мирадор започва да издава тайните си. Въпреки това, самата му недостъпност възпрепятства изследванията и до днес.

4. Каменни сфери

За откриването на Болас де Пиедра трябва да благодарите на американска компания, която през 30-те години на миналия век търси банани в джунглите в долината Дикис, разположена на юг от Коста Рика. Изваяни от гранодиорит, тези каменни топки са почти идеално сферични, въпреки че действителното им предназначение не е известно Спекулациите варират от надгробни камъни, символи на статуса, компасни точки и астрологични маркери до явления с извънземен произход.

Това, което знаем, е, че са изработени някъде между 200 г. пр.н.е. и 1500 г., вероятно от изчезнала местна култура, издълбани с по-малки парчета гранодиорит и вероятно завършени с пясък или кожа. Има общо около 300, разпръснати из целия регион, и за щастие, изследванията все още продължават.

5. Вилкабамба

Скрити в Еспириту Пампа, район с гъста гора на около 130 мили западно от Куско в Перу, останките от Вилкабамба са открити от Хирам Бингъм през 1909 г. И ако това име ви говори нещо, той е американският изследовател, който с помощта на местни жители открива и цитаделата на инките Мачу Пикчу през 1911 г.

