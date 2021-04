Глобалният катаклизъм, довел до появата на Амазония

П реди около 66 млн. години огромен метеорит се сблъскал със Земята и причинил един от най-тежките катаклизми в историята на нашата планета. Той довел до изчезването на динозаврите и напълно променил облика на тогавашния свят. В резултат, цели екосистеми били напълно заличени, но пък други получили неочакван шанс за развитие. Ново изследване, публикувано в журнала „Сайънс“, разкрива как падането на метеорита довел до появата на „белия дроб на Земята“ – Амазонската джунгла, която днес може да се похвали с най-голямото биоразнообразие на планетата.

Dinosaurs were thriving before the deadly asteroid strike that wiped them out 66 million years ago https://t.co/5OF0oBRKPA — The Independent (@Independent) March 6, 2019

„Новото проучване представлява фундаментален напредък в познанията ни за този толкова важен район“, отбелязва геологът от държавния университет в Пенсилвания Питър Уилф. „Авторите доказват, че изчезването на динозаврите се е превърнало в шанс за ново начало за т. нар. неотропически екосистеми. Именно това е причината днес да имаме възможността да се любуваме на невероятното и така крехко разнообразие от растителни и животински видове, което Амазония предлага“, добавя той.

Авторите на проучването изследвали проби, събрани от 53 района в Колумбия. Става въпрос за вкаменени листа и цветен прашец, датиращи от времето около падането на метеорита (част от пробите са от късната Креда – т.е. малко преди катаклизма, а останалите са от първите няколко милиона години след апокалиптичното събитие).

Какво установили учените? Преди удара, в горите на Южна Америка имало много иглолистни дървета, както и папратовидни растения. Динозаврите имали огромно влияние върху района, тъй като често събаряли дървета и изяждали големи количества от споменатите растения. Падането на метеорита, обаче, променило всичко. Избухнали пожари, които бушували в продължение на години и обхванали голяма част от Южна Америка. Заедно с много животни, приблизително 45 процента от местната флора станала жертва на катаклизма, сочат изчисленията на експертите.

The city-size asteroid that hit Earth 66 million years ago and doomed the dinosaurs to extinction came from the northeast at a steep angle, maximizing the amount of climate-changing gases unleashed into the atmosphere, a new study has found. https://t.co/l7s5JNekYx — CNN (@CNN) May 26, 2020

Около 6 млн. години по-късно, растителността успяла да възстанови своето разнообразие от преди сблъсъка с метеорита. Но това не били същите видове – даже напротив, новите растения и дървета били напълно различни от своите предшественици. Едни от първите, които се появили, били някои бобови растения. Те съществували в симбиоза с бактерии, което им позволявало да поемат азот от въздуха и по този начин обогатявали бедната на хранителни вещества почва. Този „приток“ на азот, заедно с фосфора от пепелта, образувана след падането на метеорита, помогнали за развитието и на редица други растения, които постепенно напълно изместили иглолистните дървета и започнали да оформят вида на Амазония, която познаваме днес.

Палеобиологът Карлос Джамарило е един от авторите на изследването. Според него, падането на метеорита преди 66 млн. години може да бъде сравнено с ефекта, който хората оказват върху околната среда в наши дни. „Подобно твърдение никак не е преувеличено. Ние променяме цели екосистеми и застрашаваме съществуването на огромен брой растителни и животински видове“, смята Джарамило. Показателни в това отношение са резултатите от международно изследване, публикувани наскоро, според които човешката дейност е допринесла за изчезването на около две трети от първоначалното покритие на тропическите гори по света. Основните причини за това са изсичането на дърветата и разширяването на земеделските площи.

WATCH: The Amazon rainforest – often called the “lungs of the planet” – is being destroyed at an alarming rate. Brazil came under global pressure to do something. The government sent in the army, and claimed success. But the deforestation continued. https://t.co/P9UxL2Y9iF — NBC News (@NBCNews) August 1, 2020

В последно време проблемът става все по-сериозен, алармират експерти. Скоростта, с която се унищожават горите, се е увеличила рязко през изминалата 2020 г. Загубена е площ от около 42 000 кв. км в някои ключови тропически райони, сочи анализ на университета в Мериленд и онлайн платформата Global Forest Watch. Данните сочат, че 2020-та е третата най-лоша година по отношение на унищожаването на гори от 2002 г. насам, когато са започнали да се правят подобни проучвания. Загубите са особено тежки в Амазония, Конго и Югоизточна Азия, добавят експертите.

Палеоекологът Регън Дън е убеден, че изследването, посветено на катаклизма от преди 66 млн. години и неговото влияние върху Амазония, може да послужи като предупреждение за бъдещето. Тя обръща специално внимание на вече споменатия факт, че 45 процента от растителните видове изчезнали в резултат на сблъсъка. „Сегашните проучвания показват, че същото количество растителни видове са застрашени от изчезване в района на Амазонската джунгла през следващите 30 години в резултат на човешката дейност“, отбелязва Дън. Според нея, в момента ставаме свидетели на събитие, сходно с падането на метеорита, унищожил динозаврите. „Този път, обаче, причината сме ние. Фактите са неоспорими и трябва да осъзнаем, че ако не вземем мерки за опазването на тропическите гори, последствията могат да се окажат ужасяващи“, добавя Дън.