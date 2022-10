Нови разкрития за древния град Калакмул

Д ревният Калакмул вероятно е бил най-населеният град на маите, предаде АП. Тези останки от тяхната цивилизация се намират в днешно Мексико.

Пещерата "Среднощен ужас", където маите са правили жертвоприношения с деца

Изследване с лазер по технологията ЛИДАР на разкопки на метрополиса Калакмул в южната част на страната показва, че това е бил най-населеният град във върховия период на цивилизацията на маите отпреди 1300 години.

Древна крипта разкрива тайнствените ритуали на маите (ВИДЕО)

Мексиканският институт за антики е изследвал намиращите се днес в джунгла останки от Калакмул. Градът е в централната част на полуостров Юкатан, близо до границата с Гватемала.

Калакмул е в зенита си по време на класическия за цивилизацията на маите период, около 250 - 900 г. сл. Хр. Построени са масивни пирамиди, дворцови и храмови комплекси. Малка част от тях са проучени от археолозите.

Изумяват всеки, който ги е видял: Непознатите чудеса на Античния свят

Според Катрин Рийз-Тейлър от университета в Калгари, участвала в изследването с лазер, новата карта на града показва множество непознати до момента постройки. Това е доказателство, че Калакмул е бил много по-гъстонаселен от Тикал – друг метрополис на маите, намиращ се в Северна Гватемала.

Lidar surveys reveal new urbanization and landscape modifications at the ancient Maya city of Calakmul.https://t.co/IO4NO5e2vf#Archaeology #Research #Maya #Mexico pic.twitter.com/egnU5gekqx