"Пени Блек": Кой е готов да плати 2,5 млн. долара за първата пощенска пратка с марка

П ървата известна пощенска пратка, изпратена с предплатена марка - "един от най-големите скокове в човешката комуникация" - може да достигне цена между 1,5 и 2,5 милиона долара, когато бъде предложена на търг в „Сотбис“ в Ню Йорк следващия месец. Ако стойността на експоната се повиши, според „Сотбис“ той ще се превърне в едно от най-ценните произведения на пощенската история, продавани някога на търг.

Писмото е датирано на 2 май 1840 г. и негов получател е Уилям Бленкинсоп младши, 35-годишен управител на викторианска железария в Бедлингтън, град в Северна Англия. От „Сотбис“ заявяват, че всичко, което се знае за подателя е, че той е изпратил писмото в Лондон - на около 300 мили на юг - и е платил за него с марка “Пени Блек” (Penny Black).

След като получава писмото, Бленкинсоп младши обръща плика наобратно и го преработва в “Mълреди” (Mulready) - богато украсена опаковка с изображения на Британската империя, която служи като друг метод за разплащане, въведен по същото време като “Пени Блек”.

Вторият плик бил изпратен до господин Бленкинсоп, най-вероятно баща му, който живеел на 75 мили от него в Далстън, Карлайл, и го запазил, въпреки че съдържанието на двете писма е изгубено.

"Преживял повече от 180 години, богато украсеният плик “Mълреди”, запечатан с “Пени Блек”, революционизира начина, по който хората от всички слоеве на обществото си кореспондират, обменят идеи, споделят новини и се изразяват", казва в изявление Ричард Остин, глобален ръководител на отдел "Книги и ръкописи" в „Сотбис“.

"В зората на епохата на изкуствения интелект този забележителен предмет говори за вроденото ни човешко желание за връзка и за начините, по които то се е развило до нови висоти през двата века оттогава", казва още той.

И от двете страни на плика все още са отпечатани датите, на които са били изпратени - първата на 2 май 1840 г., а втората на 4 май, два дни преди официалната дата на старта на "Пени Блек".

