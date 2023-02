Свещен текст разпали политическа буря в Индия

С кандал около един от най-популярните преразкази на епоса "Рамаяна" се разгоря в Индия, съобщи Би Би Си.

Редица общественици и политици в страната искат от текста да бъдат заличени унизителни изказвания за жените и представителите на по-нисшите касти.

Поемата "Рамчаритманас" ("Езерото на делата на Рама") е написана от средновековния философ Тулсидас през 17-и век на авади - един от диалектите, близки до езика хинди.

Много учени смятат, че тя е сред най-великите литературни произведения в света. Известният писател Паван Варма я нарича "дълбоко философско произведение", което "за много индуси прилича на Библията".

