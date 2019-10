"Клубът на Жулиета" - където любовта намира утеха

М артин Хопли знае всичко за разбитите сърца – и мисли за тях всеки ден.

41-годишният мъж прекарва часове в писане на утешителни думи и съвети за влюбени хора от цял свят.

Понякога Хопли им помага да съберат смелост и да предложат брак на любимите си. В други случаи той напомня, че първо трябва да се научат да обичат себе си, преди да могат да намерят щастие с друг човек.

През последните няколко години Мартин е един от десетките доброволци на „Клубът на Жулиета”. Това е нестопанска организация, която се намира в малко складово помещение в тих двор на Верона, Италия.

Офисът на клуба е на съвсем кратко разстояние от къщата на Жулиета, където всяка година се стичат тълпи туристи, за да снимат и да отдадат почит на емблематичната и злощастна героиня на Шекспир.

По традиция, започнала преди десетилетия, клубът получава приблизително 50 000 писма всяка година. Много от тях са адресирани просто до „Жулиета, Верона, Италия“. Мартин и другите "секретари на Жулиета" отговарят на всяко писмо или имейл, на които е посочен адрес на изпращача.

Няколко специални пощенски кутии позволяват на хората в града да изпращат съобщения, които са написани на бележки, салфетки и дори пакети с цигари.

Мартин споделя, че понякога прекарва дни в размишления над това как да отговаря на писмата. Той се опитва да черпи вдъхновение от собственото си писмо от Жулиета, което седи гордо в рамка на бюрото му.

През 2015 г. той пише на Жулиета, след като научава за клуба. В писмото си мъжът разказва за мозъчния тумор, който му откриват в ранна възраст. Мартин споделя и за живота с различни увреждания, които са резултат от болестта му. Сърцето му е разбито, но той знае, че все още може да се влюби. Затова пише на Жулиета и я моли за помощ, за да има щастлив край следващата му любовна история.

Шест месеца по-късно в пощенската си кутия той намира плик с марка "Poste Italiane". Това променя живота му.

„Думите, които Жулиета беше написала собственоръчно, бяха нещо, което никога не съм чувал, защото бяха адресирани специално до мен.“

Единствената фраза, която Мартин е готов да сподели, е: „Трябва да живеете!“

Мъжът е толкова вдъхновен от отговора на Жулиета към него, че започва активно да коментира публикации от страницата на клуба във Фейсбук. „Секретарите“ на Жулиета започват да го молят за помощ – да отговаря на някои от писмата. Пет години по-късно Мартин е част от екипа редовни доброволци, които връщат успокоителни и окуражаващи думи на хората с разбити сърца.

Много от писмата, на които Хопли отговаря, му напомнят на собствения му опит с болестите: „Защо някой би се влюбил в мен?“

Мартин преминава през различни рискови операции, които го избавят от мозъчния тумор, но му оставят белези по главата. Затова той често си задава този въпрос. Но повече не. Той вярва, че белезите му показват, че е „боец и оцеляващ“.

18-те операции и многото сеанси лъчетерапия, които мъжът претърпява, го оставят с хронична болка, двойно зрение, както и проблеми с координацията и паметта. Проблемите с паметта означават, че вербалната комуникация му е трудна.

Писането обаче му дава време да „помисли внимателно“ за нещата, които иска да каже. По този начин успява да създаде стотици сърдечни писма за "Клуба на Жулиета".

Мартин споделя, че се чувства като по-добър човек, когато пише от нейно име:

„Жулиета изважда най-доброто от всички нас“.

