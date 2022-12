Пееха я дори на фронта: Каква е историята на "Тиха нощ, свята нощ"

Бъдни вечер, 1914 г.

От няколко месеца Първата световна война е в ход. Стотици хиляди вече са загинали в тежки битки. Реалността на Западния фронт е следната - минирани полета, кал и войници, които са в окопите. И сред ужаса на войната се чува коледна песен. Така започва неофициалното Коледно примирие, когато вражеските войници оставят оръжията и решават да празнуват заедно (повече за примирието може да прочетете тук).

Песента, която успява да обедини войниците, е "Тиха нощ, свята нощ". Превърнала се в културен феномен, днес тя е разпространена по целия свят и е преведена на над 300 езика и диалекта. Бинг Кроcби, Саймън и Гарфънкъл, Марая Кери, Кели Кларксън, Джъстин Бийбър – това са само малка част от изпълнителите, които правят своя версия на произведението.

Но каква е историята на една от най-известните коледни песни? За да си отговорим на този въпрос, трябва да се пренесем назад във времето.

Бъдни вечер, 1818 г. - "премиерата"

В градчето Оберндорф, което се намира близо до Залцбург, се състои премиерата на "Тиха нощ, свята нощ". Песента е изпълнена от Франц Ксавер Грубер и Йозеф Мор в църквата "Св. Николай". По това време Мор е помощник-свещеник в църквата, а Грубер – органист и учител. Двамата са основните действащи лица в разказа за историята на песента.

На 24 декември 1818 г. Мор предава на Грубер стихотворение и го моли да напише подходяща мелодия за 2 солови гласа, заедно с хор и за съпровод на китара. Това става ясно от самия Грубер, който през 1854 г. описва историята на създаването на коледната песен "Тиха нощ, свята нощ". Учителят успява да напише мелодията и предава още същия ден композицията си на Мор. Тъй като помощник-свещеникът харесва песента, тя е включена в коледната литургия, разказват от Silent Night Association.

В разказа на Грубер обаче не се споменава нищо относно мотивите за създаването на песента. Едно предположение е, че органът в църквата е бил повреден, затова Мор и Грубер правят песен за акомпанимент на китара. За това първо изпълнение на "Тиха нощ, свята нощ" са написани много романтични легенди и истории, които се смесват с реалните факти.

Как обаче се стига до написването на текста на песента?

1816 г. - "годината без лято"

Мор създава текста на песента през 1816 г., когато служи като помощник-свещеник в Мариапфар. Михайл Нойрайтер, предишен президент на Silent Night Association, разсъждава, цитиран от BBC, че вдъхновението може да е дошло от копнежа за продължителен мир след Наполеоновите войни, които продължават до 1815 г. и причиняват икономически и други страдания в региона. А през 1816 г. Европа също така преживява „годината без лято“, месеци на по-студено от нормалното време, които довеждат до провалена реколта и глад.

Подобни предположения изразява в статия за theconversation и музикологът Сара Айерли. Тя също пише за "годината без лято", която е катастрофално студена. Айерли обяснява, че изригването на индонезийския вулкан Тамбора през 1815 г. довежда до широко разпространено изменение на климата в цяла Европа. Вулканичната пепел в атмосферата причинява почти непрекъснати бури – дори сняг в разгара на лятото. Реколтата пропада и настъпва масов глад. Конгрегацията (бел.авт. - обединение на църковни католически общини в пределите на един религиозен орден) на Мор е бедна, гладна и травматизирана. Затова той написва текста на песента, за да предаде надежда, че все още има Бог, който го е грижа, добавя Айерли.

Макар да има догадки какво е вдъхновило Мор за създаването на текста, едно нещо е ясно – за да бъде толкова популярна 200 години след създаването си – песента трябва да се е разпространила широко още тогава. Как обаче е станало това?

От забравена песен до световен хит?

Има различни истории за това как точно се е разпространила песента извън Оберндорф. Според някои публикации "Тиха нощ, свята нощ" е била забравена за известно време въпреки положителните реакции след първото ѝ изпълнение. Едва няколко години по-късно – през 1825 г., когато повреденият църковен орган е ремонтиран, майстор на органи открива нотните листове и ги взема със себе си в дома си в Тирол, преразказва тази история DW.

В разказите за разпространението на песента са споменати и две семейства пътуващи певци – Райнер и Щрасер, които включват песента в представленията си. За семейство Щрасер е записано, че са изпълнили песента в Лайпциг през 1832 г., според Silent Night Association. В крайна сметка "Тиха нощ, свята нощ" си проправя път и в Америка, където Райнер я пеят на Уолстрийт през 1839 г., посочва theconversation.

Песента е преведена на английски език през 50-те години на 19 век от свещеника Джон Фрийман Йънг. Той я публикува в книга с коледни песни през 1859 г. Йънг превежда първия, третия и шестия стих, казва Сара Айерли, цитирана от washingtonpost.

И така "Тиха нощ, свята нощ" става изключително популярна, но има определен период, в който е забравено кои са авторите ѝ.

