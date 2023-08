Отритната: Меган Маркъл навърши 42 години, но никой не го отбеляза

Х ерцогинята на Съсекс Меган Маркъл отпразнува 42-ия си рожден ден, но това събитие не беше отбелязано в британските кралски профили в социалните медии, предаде ДПА.

Меган живее в Калифорния със съпруга си принц Хари и двете им деца от повече от три години, откакто двойката се оттегли от задълженията си на британски кралски персони.

Meghan Markle turns 42 yesterday and it's likely that Prince Harry will have splashed out on something special to celebrate his wife's big dayhttps://t.co/EaeO2ie005