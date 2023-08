Влюбеното видео на принц Хари и Меган: Двамата изненадаха победителите в конкурс

У смихвайки се един до друг, херцогът и херцогинята на Съсекс показаха усмивки, докато демонстрираха подкрепата си в първата си публична поява от седмици насам.

Седнали заедно в кресло в обляната от слънцето градина на дома им в Монтесито, съпрузите бяха заснети как поздравяват с телефонни обаждания победителите в конкурса за безвъзмездна помощ за безопасни технологии.

Двойката се вижда за първи път на фона на засилващите се спекулации за бъдещето им в Холивуд и слуховете за раздяла.

Въпреки негативните спекулации, двойката беше усмихната, докато беше заедно в клипа, публикуван вчера следобед.

Източници, близки до двойката, твърдят, че те са "добре", въпреки че им е "писнало" от слуховете, и че са решени да постигнат успех в живота си в Америка.

Внимателно режисираният съвместен видеоклип бележи завръщането към публичните изяви на Хари и Меган.

Последният път, когато бяха заедно на публично събитие, беше на церемония по връчване на награди в Ню Йорк през май, която завърши с хаотични сцени с твърдения и контратвърдения за преследване с папараци по улиците на Манхатън.

Оттогава ги преследват слухове, че се оттеглят от съвместните си начинания, за да се съсредоточат върху самостоятелни проекти.

Но източници, близки до двойката, която сключи брак на пищна церемония в Уиндзор през 2018 г., заявиха, че те стават все по-уморени от непрекъснатите спекулации, които се въртят около тях.

