Меган Маркъл на 42: Ето как ще празнува с принц Хари, принц Арчи и принцеса Лилибет

Х ерцогинята на Съсекс навършва 42 години днес и се очаква да отбележи важното събитие семейно, както е правила в миналото. Специалният ден на Меган вероятно ще бъде прекаран с принц Хари и децата им, принц Арчи, на 4 г., и принцеса Лилибет, на 2 г. - и може би торта!

Today is #MeghanMarkle's birthday! The Duchess of Sussex is now 42. Join us in wishing her the best day! 🥳



📸 Getty Images pic.twitter.com/VJDY8CGf6E