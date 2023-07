Бунт срещу Хари и Меган: Жителите на Хоуп Ранч в Калифорния не ги искат за съседи

В ероятното преместване на принц Хари и съпругата му Меган Маркъл в Хоуп Ранч, едно от предградията на Санта Барбара, Калифорния, предизвиква безпокойство и съпротива от местните жители, съобщи „Ню Йорк пост“.

„Има слухове, че хората са недоволни. Те искат двойката да остане в крайбрежния град Монтесито и да не привлича вниманието към Хоуп Ранч“, каза местен брокер пред вестника, отбелязвайки, че жителите на предградието „не искат промяна и шум“.

Residents of the exclusive suburb of Hope Ranch in Santa Barbara are reportedly not happy about the possibility of #PrinceHarry and #MeghanMarkle move.https://t.co/xNTQFT8XqK