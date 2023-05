Наблюдаваме Венера и Луната редом в небето

В ясните вечери през цялата пролет на 2023 г. над западния хоризонт може да се наблюдава удобно Венера като Вечерница, съобщи за БТА Пенчо Маркишки, физик в Института по астрономия с НАО при БАН и катедра „Астрономия“ при СУ „Св. Климент Охридски“.

Ако вечерта на 23 май небето е ясно, Венера и младият лунен сърп ще се наблюдават във видима близост, високо и удобно над западния хоризонт след 21 ч. за София.

Тогава ъгловото отстояние между тях ще бъде 2 градуса и 45 дъгови минути. Луната ще бъде със 16% осветен диск, а дискът на Венера гледан през телескоп или с бинокъл, ще бъде осветен почти наполовина. Такива атрактивни съединения на Луната и Венера имаше също на 23 януари, 22 февруари, 24 март и на 23 април, уточни физикът.

Той е автор на изданието „Гид на любителя астроном” на катедра „Астрономия” на Физически факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, чието пето издание вече е достъпно онлайн за любителите астрономи.

Beautiful astrophotography of the moon almost setting on the horizon. At the time this photo was taken, the planets Venus and Jupiter could also be seen in this same region of the sky. The location of the photo is the "Skeleton Coast" in Namibia. 🇳🇦



📸: Vikas Chander pic.twitter.com/9JGbo9hQuW