Сатурн е наразпознаваем: Какво се случва с прословутите му пръстени

С поред ново изследване емблематичните ледени пръстени на Сатурн може да не могат да бъдат наблюдавани в бъдеще, предава CNN.

Нов анализ на данните, заснети от мисията на НАСА "Касини", която обикаля около планетата-гигант между 2004 и 2017 г., разкрива нови идеи за това откога съществуват пръстените и кога може да изчезнат от полезрението. Констатациите са споделени в три проучвания, публикувани през май.

Нашата Слънчева система и нейните планети са се формирали преди около 4,6 милиарда години, а учените отдавна обсъждат възрастта и произхода на пръстените на Сатурн. Някои астрономи твърдят, че ярките, ледени пръстени трябва да са по-млади от очакваното, защото не са били ерозирани и потъмнели от взаимодействието с метеорити през милиардите години.

Данните от "Касини" доведоха до ново откритие, публикувано на 15 май в списание "Икар", което подкрепя тази теория за пръстените, появили се дълго след първоначалното формиране на Сатурн. Допълнителни изследвания, публикувани съответно на 12 май в Science Advances и на 15 май в Icarus, стигнаха до подобни заключения.

"Нашето неизбежно заключение е, че пръстените на Сатурн трябва да са сравнително млади според астрономическите стандарти, само на няколкостотин милиона години", казва в изявление Ричард Дюрисен, почетен професор по астрономия в Университета на Индиана в Блумингтън и водещ автор на двете изследвания в Icarus.

"Ако разгледате системата от спътници на Сатурн, има и други намеци, че там се е случило нещо драматично през последните няколкостотин милиона години. Ако пръстените на Сатурн не са толкова стари, колкото планетата, това означава, че нещо се е случило, за да се формира невероятната им структура, и това е много вълнуващо за изучаване."

Според изследователите е вероятно седемте пръстена все още да са се формирали, когато динозаврите са бродили по Земята.

Пръстените на Сатурн се състоят предимно от лед, като само малък процент принадлежи на скалния прах, създаден в космоса от раздробени астероидни фрагменти и микрометеорити. Парчетата, подобни на песъчинки, се сблъскват с частици в пръстените на Сатурн и създават плаващи отломки, докато материалът от пръстена обикаля около планетата.

По време на Големия финал на "Касини", когато космическият апарат завърши 22 обиколки, в които премина между Сатурн и неговите пръстени, изследователите успяха да получат данни за това колко метеороиди замърсяват пръстените, за масата на самите пръстени и за скоростта, с която материалът от пръстените пада върху планетата. Всички данни като че ли сочат към една и съща констатация за по-младата възраст на пръстените на Сатурн.

Recent studies from @NASAAmes shed new light on Saturn’s rings, pointing to evidence that the rings—comprised of almost entirely pure ice—are a relatively new addition to the gas giant and may only last a few 100 million years more. https://t.co/LDqYbAHLPz pic.twitter.com/jmTEsF6elh