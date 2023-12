"Вояджър 1" изгуби контакт със Земята

К осмическата сонда "Вояджър 1" на НАСА претърпя компютърна грешка, която причини срив в комуникацията между 46-годишната сонда и нейния екип на Земята.

Инженерите в момента се опитват да разрешат проблема, тъй като стареещият космическия апарат изследва непозната космическа територия по външните граници на Слънчевата система.

В момента "Вояджър 1" е най-отдалеченият космически кораб от Земята на около 24 милиарда километра, докато неговият близнак "Вояджър 2" е изминал повече от 20 милиарда километра от нашата планета. И двете сонди са в междузвездното пространство и единствените, които някога са оперирали отвъд хелиосферата.

Първоначално проектирани да издържат пет години, сондите "Вояджър" са двата най-дълго работещи космически кораба в историята. Техният изключително дълъг живот означава, че са предоставили допълнителна информация за нашата слънчева система и извън нея, след като постигнаха предварителните си цели да летят до Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун преди десетилетия.

Но техните неочаквано дълги пътувания не минават без предизвикателства.

