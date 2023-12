Космическият апарат Джуно се подготвя за прелитане край юпитеровата луна Йо

К осмическият апарат "Джуно" ("Юнона") на НАСА се подготвя за близко прелитане край луната Йо на Юпитер, което специалистите се надяват да даде представа за структурата й, съобщи ЮПИ.

Очаква се "Джуно" да премине на около 1497 км от повърхността на Йо в събота и да изследва луната с три инструмента.

"Прелитането ще даде възможност на инструментите на "Джуно" да генерират огромен обем от данни", поясни НАСА в съобщение за пресата.

Камера "ще получи изображение на повърхността с най-висока резолюция до момента". Инфрачервеният картографиращ инструмент ще изследва топлинните подписи на вулканите на повърхността на Йо, а втора камера ще получи изображения във видимия светлинен спектър.

