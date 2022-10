"Портал от светлина" се появи до Египетските пирамиди

М еждународната изложба “Завинаги е сега” ("Forever is Now") се завърна на платото в Гиза след успеха на миналогодишното издание, което беше първата по рода си експозиция на съвременно изкуство, включваща и Египетските пирамиди, обяви компанията организатор “Арт Д'ижипт” (Art D’Egypte).

Сензационна находка: Как бе разгадан шифърът на йероглифите

“Завинаги е сега 2” представя дванадесет творци от различни точки на света. Сред тях е френският фотограф Джей Ар (JR) с инсталацията “Отвътре навън Гиза” ("Inside Out Gizah") - фотокабина с формата на пирамида, в която всеки участник ще получи чернобяла снимка. Портретите ще бъдат поставени на билбордове пред пирамидите като ефимерни послания на фона на древните монументи.

Гробът на Тутанкамон може би крие вход към гробницата на Нефертити

Италианският артист Емилио Феро е сътворил “Портал от светлина” ("Portal of Light"). Творбата, вдъхновена от два древноегипетски папируса - “Книга на мъртвите” и “Амдуат” или “Записи от скритата зала”, разглежда темата за границата между света на живите и на мъртвите.

Какви тайни крие Розетският камък?

“Пазители на извора” ("Guardians of the Well") на Мохамед ал Фарадж от Саудитска Арабия е част от поредицата “Жаждата” ("The Thirst"), която изследва свързаността на хората с водата и въздуха. В инсталацията са използвани ръждясали тръби от пресъхнали извори в египетски земеделски стопанства.

Не просто съблазнителка: Тайните на Клеопатра, за които не подозирате

Зейнаб ал Хашеми от Обединените арабски емирства е изградила незавършен обелиск ("Unfinished Obelisk "Camoulflage"), египтянката Терез Антоан е създала “Пантеон от божества” ("Pantheon of Deities"), а британо-американската скулпторка Натали Кларк е вдъхновена от “Духа на Хатор” ("Spirit of Hathor").

“Чрез съпреживяване на изкуство в публичното пространство, изложбата обрисува бъдеще, свързано с дълбоко познаване на миналото, показвайки, че няма идея за бъдещето без историята, а времето не съществува без настоящето,” посочват организаторите.

“Завинаги е сега 2” ще продължи до 30 ноември.