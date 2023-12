Защо Никола Тесла е бил обсебен от египетските пирамиди

П о негово време Никола Тесла бил донякъде неоценен, но славата му и митът около него само в наши дни нарастват. Сега той се възприема като върховния луд учен, този, който по същество е изобретил нашето време. Приписват му се ключови идеи, отвели учените до това да създадат смартфоните, wi-fi, системите за захранване с променлив ток и много други.

Money does not represent such a value as men have placed upon it. All my money has been invested into experiments with which I have made new discoveries enabling mankind to have a little easier life.



-- Nikola Tesla

Освен идеите, които Тесла прилагал и патентовал, той имал и много други интереси в различни области, някои, от които доста езотерични. Едно от най-необичайните неща, които го занимавали била неговата загриженост за египетските пирамиди - една от най-мистериозните и великолепни конструкции, дело на човечеството.

Тесла вярвал, че те служели на по-висша цел и ги изследвал през целия си живот. Какво толкова примамливо обаче намерил той в пирамидите? Той работел над идеята, че те са гигантски предаватели на енергия - мисъл, която съвпада с изследването му как да изпраща енергия безжично.

През 1905 г. Тесла подал патент в САЩ, озаглавен „Изкуството за предаване на електрическа енергия през естествената среда“, очертавайки проекти за поредица генератори по света, които ще използват йоносферата за събиране на енергия. Той виждал самата планета Земя с нейните два полюса като гигантски електрически генератор на неограничена енергия. Неговият триъгълен дизайн станал известен като електромагнитната пирамида на Тесла.

„В деня, в който науката започне да изучава нефизически явления, тя ще напредне за едно десетилетие повече, отколкото през всичките предишни векове на своето съществуване“, казал Тесла.

"The day science begins to study non-physical phenomena, it will make more progress in one decade than in all the previous centuries of its existence." ― Nikola Tesla

Според него не само формата, но и местоположението на египетските пирамиди създава тяхната сила. Той построил кула, известна като „Експерименталната станция на Тесла“ в Колорадо Спрингс и кулата Уорденклиф или кулата на Тесла на източното крайбрежие, която се опитвала да се възползва от енергийното поле на Земята. Местата им са специално избрани според законите използвани, за построяването на пирамидите в Гиза, свързани с връзката между елиптичната орбита на планетата и екватора. Дизайнът е предназначен, за да се постигне безжично предаване на енергия.

It was called the Wardenclyffe Tower and it was torn down and sold for scrap.

Друг аспект от интересите на Тесла е свързан с нумерологията. Според много мнения Тесла бил необичаен човек с обсебващи интереси. Една такава мания за него били числата „3,6,9“, за които той вярва, че са ключът към Вселената. Той обикалял около сградите 3 пъти, преди да влезе или отсядал в хотели с числа, делими на 3. Той правел и други избори в групи от 3. Някои смятат, че манията на Тесла по отношение на тези тези числа била свързана с предпочитанията му към пирамидалните форми и вярата, че има някои основни математически закони и съотношения, които са част от универсален математически език. Тъй като не знаем точно как са построени пирамидите и защо, някои ги разглеждат като творения, които можели да генерират енергия или да са код оставен ни от древна цивилизация.