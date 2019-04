П редставете си животно, което изглежда като смесица между носорог и видра. С продълговата глава, мускулеста опашка, четири набити крака с ципести ходила и копитести пръсти.

Не, това не е същество, излязло от роман на Тери Пратчет, това е животно, прароднина на съвременните китове, живяло преди около 43 млн. години.

В Перу археолози се натъкват на добре запазени кости

на четирикрак кит, детайлите за който публикуват в доклад този месец.

„Това е едно от онези открития, които показват колко малко знаем. Затова го смятам за доста вълнуващо“, коментира Джонатан Гайслер, еволюционен биолог и анатомист към Нюйоркския институт по технологии.

The whales we know today look nothing like they did millions of years ago.



Instead, cetaceans, the group including today's whales and dolphins, evolved 50 million years ago from small four-legged animals with hooves, researchers say. https://t.co/ViIKlCqRcj