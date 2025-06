Откриха 1500-годишен византийски гроб в Сирия

С ирийски предприемач направи историческо откритие, докато разчистваше отломките на разрушен дом, когато се натъкна на останки от подземен византийски гробничен комплекс, предаде Sky News .

Смята се, че руините са на повече от 1500 години и са открити в Маарат ан-Нуман в провинция Идлиб, разположена по пътя между градовете Алепо и Дамаск.

Жителите на района възстановяват общностите си след рухването на режима на Башар ал-Асад през декември миналата година.

