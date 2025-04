Странната гробница на фараона Шепсескаф може да има астрономическо обяснение

Н ово изследване на древноегипетските династии предлага интригуващо обяснение на загадката на гробницата на Шепсескаф, като я свързва с пълно слънчево затъмнение през 2471 г. пр.н.е, пише Iflscience.

По време на четвъртата египетска династия са построени Големите пирамиди в Гиза за фараоните Хуфу, Хафре и Менкауре. Смята се, че богът на Слънцето Ра - смятан от древните египтяни за баща на всички фараони - се е създал от могила с форма на пирамида, а формата на пирамидите представлява лъчи светлина от Слънцето.

„Хуфу наистина ще построи пирамидата си на платото Гиза, на видно място от Хелиополис (главния богословски център на култа към Ра), и ще направи изрична препратка към култа към Слънцето с грандиозната йерофания, която ще се случи в Гиза по време на лятното слънцестоене, пресъздавайки „соларизираната“ версия на двойния планински знак Ахет“, обяснява археоастрономът Джулио Магли в статия, която все още не е рецензирана.

„Всички наследници на Хуфу (Джедефра, Хафра, Менкаура) ще приемат наставката -Ра в името си и ще построят пирамидите си с оглед на Хелиополис.“

И все пак, след като тези пирамиди били завършени и фараоните погребани, настъпила внезапна и рязка промяна в тази практика. Когато Шепсескаф - вероятно син на Менкауре - умира, тялото му е поставено в постройка на плато на юг от Сакара, извън полезрението на Хелиополис и далеч от всякакви други пирамидални постройки.

Самата структура, макар и все така величествена отвътре и отвън, представлява голям правоъгълник с дължина 99,6 метра и ширина 74,4 метра.

„Като цяло, безпрецедентната и ненадмината форма на гробницата в Шепсескаф е наистина загадка. Налице са редица предложени решения за тази загадка, като повечето от тях, честно казано, са много слаби или дори несъстоятелни“, продължава Магли.

Сред тях е идеята, че това е просто резервна гробница или че Шепсескаф - който е управлявал до седем години - не е имал легитимност. Това, според Магли, противоречи на преднамереното и грандиозно изграждане на евентуалната му гробница.

