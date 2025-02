След повече от 100 г. – откриха нова гробница на фараон

А рхеолозите обявиха откриването на първата царска гробница в Египет след разкриването на погребението на Тутанкамон преди повече от 100 години, съобщи английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Мястото за вечен покой на фараон Тутмос II, управлявал преди около 3500 години, беше открито в западен Луксор,

който е известен като Долината на царете и където Тутанкамон също е погребан, а гробницата му открита през далечната 1922 г.

Входът на гробницата и основният ѝ проход бяха открити първоначално през 2022 г., но продължилите разкопки на мястото откриха улики, сочещи към фараона. Д-р Мохамед Исмаил Халед, генерален секретар на Върховния съвет по антиките на Египет, каза, че фрагменти от съдове носят надписи, идентифициращи Тутмос II като „покойния крал“, заедно с името на съпругата му Хатшепсут.

Останките на фараон Тутмос II обаче са открити още през XIX в. недалеч от гробницата.

Археолозите предполагат, че мумията вероятно е била преместена векове след като гробницата е била разграбена. Гробницата е открита в лошо състояние на съхранение поради излагането ѝ на наводнения малко след смъртта на краля, което е причинило парчета хоросан да паднат от вътрешността.

Структурата включва коридор с под, покрит със слой бяла мазилка, водещ до гробната камера в главния коридор на гробницата, където нивото на пода е около метър и половина от пода на самата камера. Археолозите откриха и останки от сини надписи и жълти небесни звезди, както и декорации и абзаци от религиозната книга „IImydwat“, която е била поставена в гробницата на царете.

Крал Тутмос II е четвъртият фараон от Осемнадесетата династия на Египет

и се смята, че неговото царуване е продължило или 13 години от 1493 до 1479 г. пр. н. е., или само три години от около 1482 до 1479 г. пр. н. е. Умира на 30 години. Осемнадесетата династия на Египет обаче царува повече от 200 години. Археолозите отбелязват, че гробницата на Тутмос е последната тези на изгубените царе от онази епоха, но се смята за по-малко важна в сравнение с баща му Тутмос I, сина му Тутмос III и съпругата му кралица Хатшепсут.

Тутмос I е първият фараон, изградил гробницата си в Долината на царете. Докато Тутмос III е известен като „Наполеон на Египет“ заради своите завоевания и експанзионизъм. И кралица Хатшепсут си създаде име благодарение на това, че е била жена фараон, но също така и е разширила търговията и поръчала много строителни проекти.

Крал Тутмос II обаче е известен с това, че потушава въстание в Нубия и води армии, за да спре бунтовниците в Леванта.

Гробната структура е намерена на планината Тива, разположена на около 2,4 мили от района на Долината на царете. Археолозите смятат, че гробницата е на съпругата на сина на Тутмос, поради близостта ѝ до гробницата на кралица Хатшепсут, която също е негова полусестра.

„Генералният секретар на Върховния съвет по антиките описа това откритие като едно от най-важните археологически открития през последните години, тъй като артефактите, открити там, са важно допълнение към историята на археологическия район и управлението на крал Тутмос II“, споделиха археолозите.

Те също така отбелязват, че техните разкопки са намерили първите погребални предмети на този фараон, за разлика от фараон Тутан, чиято гробница е била пълна с 5000 предмета.

На 4 ноември 1922 г. групата на английския археолог Хауърд Картър открива стъпала, които водят до гробницата на Тутанкамон

и прекарва няколко месеца в каталогизиране на преддверието. Екипът отвори гробната камера и откри саркофага през февруари следващата година.

Гробницата се смята за една от най-пищните, открити в историята, пълна със скъпоценни предмети, които да помогнат на младия фараон при пътуването му към отвъдното. Съкровището от гробни предмети включваше погребални обувки от масивно злато, статуи, игри и странни животни.

