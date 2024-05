След Мис САЩ: Още една кралица на красотата се отказа от титлата си

М ис Тийн САЩ 2023 Ума София Сривастава се отказва от короната си по-малко от осем месеца след като влезе в историята със спечелването на титлата - и само два дни след като Мис САЩ 2023 Ноелия Войт хвърли собствената си оставка.

(Във видеото може да научите повече за: Мис Вселена - САЩ спечелиха короната след 10 години пауза)

Тийнейджърката от Ню Джърси обяви решението си в Инстаграм в сряда, 8 май, като сподели, че нейните "лични ценности вече не съвпадат напълно с посоката на организацията".

Miss Teen USA 2023 UmaSofia Srivastava has announced that she will be relinquishing her crown, just two days after Miss USA stepped down from her post. https://t.co/XwA9QiwJEc

"След месеци на борба с това решение взех решение да се откажа от титлата Мис Тийн САЩ 2023", пише тя.

"Благодарна съм за цялата подкрепа на семейството ми, на щатските ми директори, на сестрите ми кралици и на феновете, които ме подкрепяха, откакто спечелих щатската си титла. Винаги ще си спомням за времето, прекарано като Мис Ню Джърси Тийн САЩ, с удоволствие, а преживяването да представям щата си като първо поколение мексикано-индианска американка на национално ниво беше удовлетворяващо само по себе си", споделя още Ума София.

Сривастава, автор на многоезичната детска книга "Белият ягуар", обеща да продължи работата си като застъпник за "образование и приемане" с фондация "Лотосово листенце" и фондация "Мостът на книгите".

"В крайна сметка работата с тези невероятни организации с нестопанска цел и това, че видях от първа ръка въздействието на "Белият ягуар" върху децата и възрастните, на които го прочетох, е това, което формира моето наследство", пише тя.

Miss Teen USA 2023 Resigns Title Only 2 Days After Miss USA Similarly Stepped Down: Less than eight months after being crowned Miss Teen USA 2023, UmaSofia Srivastava is now stepping down from her title. This comes just two days after Miss USA… https://t.co/KEvYRPtSUZ #Trump2024 pic.twitter.com/HYzmGA0gNy