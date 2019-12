Всеки има нужда от една Мис Нигерия

В секи има нужда от една Мис Нигерия в живота си. Защо ли? Защото на конкурса Мис Свят тя постави нови стандарти за това как бихме искали приятелите ни да реагират при наш успех, пише Си Ен Ен (CNN).

Нйекачи Дъглас не успя да сдържи емоциите си, когато чу обявяването на победителката на конкурса Мис Свят – представителката на Ямайка Тони-Ан Сингх.

Победата на Сингх означава, че

за първи път в историята Мис САЩ, Мис Тийн САШ, Мис Америка, Мис Вселена и Мис Свят са всичките чернокожи жени.

Социалните мрежи я поздравиха, но големите овации бяха за Мис Нигерия, която беше сред финалистите.

„Абсолютно невероятно, за всичките години, през които съм гледала конкурса, никога не съм виждала миска, която да е толкова развълнувана от победата на някой друг. Мис Нигерия ти просто си най-добрата“, пише един потребител на социалната мрежа Туитър.

Absolutely amazing in all my years of watching never seen another queen this excited about someone else's win. #MissNigeria you are simply the best. https://t.co/KwqstlFCGf