Новата Мис Америка 2024 е офицер от Военновъздушните сили на САЩ (СНИМКИ)

22-годишната Мадисън Марш, която е втори лейтенант от Военновъздушните сили на САЩ и магистър по програмата за обществена политика на Harvard Kennedy School, спечели конкурса Мис Америка 2024 в Орландо, Флорида в неделя вечерта.

Марш, представляващ щата Колорадо, е първият действащ офицер от военновъздушните сили, който някога е получавал националната титла.

Ели Бро от Тексас стана първа подгласничка.

Петдесет и една претендентки участваха в събитието, представляващи всички 50 американски щата, както и окръг Колумбия.

Конкурсът последва три вечери на предварителни състезания. В началото на главното събитие претендентките бяха намалени до 11 полуфиналистки — 10 избрани от предварителните съдии и една чрез публично гласуване, отворено за фенове и последователи на конкурса в Съединените щати.

Congratulations to our very own #Airman, 2nd Lt. Madison Marsh, aka Miss Colorado — who was just crowned @MissAmerica 2024! Marsh is the first active duty servicemember to ever win the title.#AimHigh pic.twitter.com/3RuDu5CulW