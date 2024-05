Заради психичното си здраве: Мис САЩ Ноелия Войт се отказа от титлата

Н астоящата Мис САЩ заяви, че се отказва от титлата си, за да даде приоритет на психичното си здраве.

(Във видеото може да научите повече за: Мис Вселена - САЩ спечелиха короната след 10 години пауза)

24-годишната Ноелия Войт спечели конкурса за красота миналата година и представи САЩ на конкурса Мис Вселена в Салвадор през ноември.

The current Miss USA has said she is relinquishing her title to prioritise her mental health.



