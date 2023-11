Опростяване, заразяване, дезинформация: 14-те сценария за изчезването на хората

П огледнато през призмата на продължаващия технологичен и медицински прогрес, е лесно да се чувстваме оптимисти за бъдещия просперитет на човечеството. Ако се задълбочим, скоро ще стане ясно, че оцеляването ни като вид не е гарантиран.

Ново изследване, ръководено от екип от учени от Стокхолмския университет в Швеция, очертава 14 различни "еволюционни капана", в които световното население може да попадне, и които в крайна сметка да доведат до нашата гибел.

Според екипа на изследването част от проблема е, че се справяме твърде добре сами - нашата доминация и успех водят до опасни последици.

В момента преживяваме т.нар. поликриза, при която множество заплахи - от изменението на климата до глобалните пандемии - заплашват да сложат край на ерата на антропоцена по-скоро рано, отколкото късно.

"Хората са невероятно креативни като вид. Ние сме способни да въвеждаме иновации и да се адаптираме към много обстоятелства и можем да си сътрудничим в удивително големи мащаби. Но тези възможности се оказват с непреднамерени последици”, казва антропологът Петер Сьогор Йоргенсен от Стокхолмския университет.

От 14-те възможни еволюционни задънени улици за човечеството, пет са обозначени като глобални: “опростяване” (системи, които стават твърде специализирани, за да се адаптират, като например монокултурното земеделие), “растеж за растеж” (непрекъснат стремеж към растеж, който вреди на благосъстоянието), “свръхизтощение” (използване на повече, отколкото Земята може да осигури), “разделение” (международни конфликти) и “заразяване” (например инфекциозни болести).

