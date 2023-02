Опитват да съживят легендарната птица Додо, възможно ли е?

М ногомилиардната биотехнологична компания "Colossal Biosciences" обяви, че е много близо до съживяването на легендарната птица Додо, изчезнала през 17-ти век.

Додо, или Raphus cucullatus, както е официалното латинско име, е изчезнал вид нелетяща птица, която е живяла основно на малкия остров Мавриций.

Въпреки огромната си популярност никой не знае как точно е изглеждала птицата.

Цели скелети на животното се срещат изключително рядко. Един от последните е унищожен при пожар през 1755 г.

Дори моделът в Природонаучния музей в Лондон е съставен от скелети на различни екземпляри.

При реконструкциите на наскоро намерени кости изглежда, че птиците са били много по-бързи и пъргави, отколкото художниците от миналото са смятали.

Изчезването на вида също тъне в мистерия.

Основната версия е, че Додо изчезва, защото холандските моряци изяждат всички екземпляри. Птиците не се страхували от хората и по този начин се превърнали в лесна плячка.

Възможно ли е птицата Додо да бъде съживена?

"Colossal Biosciences" изпрати съобщение до пресата, че е дешифрирала целия геном на Додо.

Компанията съобщи още, че планира да "възкреси" тасманийския вълк и вълнистия мамут.

Въпреки ентусиазма, които предизвика новината, мнозина остават скептични.

Учените не могат да създадат живот, така че ще трябва да измислят начин да поставят специфичните за Додо гени в ембриона на живо животно.

Това е икзлючително трудна задача.

Следващата стъпка е сравняването на тази генетична информация с гените на тясно свързани птици като гълъба Никобар.

"Всичко това е много трудно, но и много вълнуващо", каза Бет Шапиро, водещ генетик по проекта.

Целта на учените е птиците отново да живеят на остров Мавриций.

Създадената птица би била своеобразен хибрид, който да прилича на изчезналия си предшественик.

"Планът е много, много предизвикателен", каза Юън Бърни, заместник-директор на Европейската лаборатория по молекулярна биология, който не участва в проекта.

Компанията е събрала 150 милиона долара за проекта, а цялата инициатива ще струва 225 милиона.

Според "Bloomberg" в момента "Colossal Biosciences" се оценява на 1,5 милиарда долара.

"Очевидно има етични и морални въпроси, които също ще вземем предвид", заяви Шапиро.

