Тръмп се срещна с принца на Саудитска Арабия, обяви 600 млрд. долара инвестиции

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп днес посрещна принц Мохамед бин Салман в Белия дом.

Това е първото посещение на престолонаследника в Белия дом от повече от седем години и той беше посрещнат от Тръмп с помпозна церемония на Южната морава.

По време на разговора с журналистите Тръмп каза, че Саудитска Арабия се е съгласила да инвестира 600 милиарда долара в САЩ.

Тръмп сключи най-голямата военна сделка в историята на САЩ

"Искам да ти благодаря, защото се съгласи да инвестираш 600 милиарда долара в Съединените щати", обърна се Тръмп към Мохамед бин Салман.

"Тъй като той е мой приятел, може би ще инвестира до 1 трилион долара, но ще трябва да поработя с него", каза Тръмп пред журналистите в Белия дом.

В отговор саудитският престолонаследник заяви, че кралството ще увеличи инвестициите си в САЩ до 1 трилион долара.

Тръмп обяви още, че саудитският престолонаследник не е знаел нищо за убийството през 2018 г. на журналиста Джамал Хашоги, предаде "Ройтерс".

Това изказване влиза в противоречие със заключенията на американските разузнавателни агенции.

"Много хора не харесваха този господин, за когото говорите, независимо дали вие го харесвате, или не", каза Тръмп в Овалния кабинет и добави: "Подобни неща се случват, но той не е знаел нищо за това и можем да оставим нещата така".

В разгара на кризата „Хашоги“: САЩ получи 100 млн. от СА

Американският президент също така отрече да има конфликт на интереси, свързан с бизнеса на членове на семейството му в Саудитска Арабия, предаде "Франс прес".

"Нямам нищо общо с бизнеса на семейството ми. Напуснах този бизнес", увери Тръмп.

"Това, което прави семейството ми, е много добро. Те правят бизнес навсякъде. Много малко бизнес са правили със Саудитска Арабия. Всъщност съм сигурен, че биха могли да правят много повече и всичко, което са направили, е било много добро", добави той.

"Що се отнася до досиетата на Епстийн... нямам нищо общо с Джефри Епстийн", заяви Тръмп пред репортерите в Овалния кабинет.

"Изгоних го от клуба си преди много години, защото смятах, че е болен извратеняк", добави той.