Криза в Сърбия, утроиха вноса на горива

С ръбските петролни компании са утроили вноса на горива, за да осигурят снабдяването на пазара в условията на намалено производство в рафинерията в Панчево, заяви министърът на енергетиката Дубравка Джедович Ханданович.

САЩ наложиха санкции на сръбската петролна компания (НИС) на 9 октомври, с аргумента, че целта е да се ограничи използването на руски енергийни приходи за войната в Украйна.

Санкциите на САЩ срещу сръбската петролна компания NIS влязоха в сила

След среща между министър Ханданович и премиера Джуро Мацут правителството съобщи, че държавата работи по доставката на 38 000 тона бензин, 66 000 тона дизел и 86 000 тона суров петрол за попълване на държавните резерви, предаде РСЕ.

Рафинерията в Панчево ще спре работа на 25 ноември, тъй като заради санкциите е блокиран транспортът на суров петрол по Адриатическия нефтопровод от Омишал в Хърватия. Това е единствената рафинерия в страната и работи в структурата на НИС, която е с мажоритарен собственик „Газпром нефт“.

Според Агенцията за енергетика Сърбия внася 80% от необходимото количество суров петрол, а НИС преди американските санкции покриваше около 80% от вътрешния пазар. Компанията има обекти и в Босна и Херцеговина, Румъния и България.

Сърбия пред енергийна криза: САЩ дадоха ултиматум за NIS

САЩ осем пъти отлагаха пълния ембарго режим, като предоставяха краткосрочни лицензи до евентуално излизане на руския капитал от НИС. На 17 ноември сръбските власти заявиха, че в рамките на седмица трябва да се намери решение за бъдещето на компанията.

По официални данни оперативните резерви на НИС включват 7 200 тона бензин, 33 000 тона дизел и 3 800 тона керосин; извъноперативните – 50 340 тона бензин, 92 654 тона дизел и 84 000 тона суров петрол. В държавния резерв има 19 145 тона бензин, 188 000 тона дизел и 68 000 тона мазут, а Сръбската армия разполага с 25 000 тона дизел и 15 000 тона керосин.