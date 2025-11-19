България

Предлагат редица промени в здравеопазването

Нови пътеки, имунизации и облекчения за пациенти

19 ноември 2025, 06:46
Предлагат редица промени в здравеопазването
Източник: iStock

П ромени в извънболничната и в болничната помощ се предлагат в проект за промени в Наредбата за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Проектът е публикуван на сайта на Министерството на здравеопазването (МЗ) за едномесечно обществено обсъждане, съобщи Pariteni.bg.

В обхвата на първичната медицинска помощ се добавя дейност по прилагане на целеви имунизации. Целевите имунизации са препоръчителни за определени групи от населението, за които има повишен риск от заразяване, като ваксините се закупуват от МЗ. От тази година в страната се извършва целева имунизация срещу коклюш на бременни в 27-36 гестационна седмица. Предлага се през 2026 г. включването и на целева имунизация срещу респираторно-синцитиален вирус на бременни в 24-36 гестационна седмица.

В проекта се предлага да отпадне изискването общопрактикуващият лекар да оформя здравно-профилактична карта/талон за здравословното и имунизационното състояние, предоставяне на данни за извършени задължителни имунизации за възрастта и издаване на медицинска бележка за липсата на контакт със заразно болен, необходими за детска градина/училище, както и за отлагане на имунизации при противопоказания в случаите. Предложението е направено заради новите функционалности на Националната здравноинформационна система. Ще бъде запазено изготвянето на документи за здравословното и имунизационното състояние на деца и ученици, необходими при нужда за детска ясла, детска градина/училище с оглед нормативни изисквания, свързани с провеждане на организирани дейности и мероприятия.

В проекта се предлага прецизиране на начина на планиране и уведомяване на лицата, подлежащи на имунизация или реимунизация, както и за вида и срока на имунизацията, като се предвижда уведомяването да е възможно чрез лицензиран пощенски оператор, по факс, на електронен адрес, чрез електронно съобщение на мобилен телефонен номер, писмена покана, подписан от пациента амбулаторен лист, в който е посочена датата за следващата имунизация.

В  специализираната извънболнична помощ по медицинска специалност „Клинична алергология“ се прецизира изискването за консултация преди имунизации при лица, които имат алергия към съставка на съответна ваксина. В пакета дейности по специалността „Акушерство и гинекология“ се добавя дейността „Превенция на сексуално предавани инфекции“ и вземане на материал за молекулярно изследване, свързано с провеждане на PCR изследване за човешки папилома вирус, хламидии и др. С проекта за нормативни промени се предлага и създаването на две нови амбулаторни процедури в областта на нуклеарната медицина, с които се регламентира провеждането на радионуклидна терапия с тераностични радиофармацевтици при пациенти с простатен карцином и невроендокринни тумори. Създаването на двете процедури ще доведе до уеднаквяване на медицинската регулация за предоставянето на тераностична терапия в болниците, до намаляване на хоспитализациите, до оптимизиране на разходите на НЗОК чрез по-гъвкав модел на лечение и до осигуряване на по-лесен и навременен достъп на пациентите до модерна медицинска помощ, съобразена с техните нужди.

В болничната помощ се предлага въвеждане на нова клинична пътека - „Транзиторна исхемична атака“. Предложението да се въведе е заради отчитане на немалък брой случаи по клиничната пътека „Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза" на пациенти, за които не са изпълнени критериите за исхемичен мозъчен инсулт. Това води до изкривяване на статистиката, което поставя България на едно от челните места в Европа по мозъчни инсулти, съответно – нисък процент на прилагане на тромболизи и тромбектомии, се посочва в предложението за промени.

Друга нова клинична пътека – „Лечение на инфекции на пикочо-половата система", която включва дейности и услуги от обхвата на медицинските специалности „Урология“, „Хирургия“ и „Детска хирургия“, също се предлага да бъде създадена. Инфекциите на горните и долните пикочни пътища са сред най-често срещаните инфекции на отделителната система. Възпалителните заболявания на уринарния тракт водят до нарушения във функционирането на бъбреците и пикочните пътища, а при липса на адекватно навременно антибиотично и противовъзпалително лечение могат да доведат до рецидивиращи уроинфекции и тежки усложнения, се посочва в мотивите за предложението за промени.

Създава се възможност за диспансерно наблюдение на пациенти, страдащи от мигрена, от лекар с придобита специалност по нервни болести, с цел въвеждане на ранна терапия, ограничаване на страничните действия от дълготрайното приемане на медикаменти, намаляване на разходите за лечение. Мигрената е на едно от първите места в света като причина за инвалидност не само при възрастните, но и при юношите. 

За подобряване на грижата за пациентите, страдащи от неинсулинозависим захарен диабет, диспансеризирани от общопрактикуващ лекар, с проекта се предлага промяна по отношение на стойността на гликирания хемоглобин, която служи като критерий за насочване на пациентите за консултация със специалист ендокринолог. Към момента насочването на пациенти е при ниво на гликирания хемоглобин над 8%, което създава условия за хронично не добър контрол на заболяването. Това е свързано с увеличен риск от развитие на усложнения и по-висока обща и свързана със заболяването болестност и смъртност. В проекта се предвижда консултацията с ендокринолог да се извършва при стойности на гликирания хемоглобин ≥7,5 на сто.

Източник: Pariteni.bg    
Здравни промени Имунизации Клинични пътеки НЗОК Министерство на здравеопазването Извънболнична помощ Болнична помощ Бременност и ваксини Хронични заболявания Здравни пакети
Последвайте ни

По темата

България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области

България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области

19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии

19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии

Предлагат редица промени в здравеопазването

Предлагат редица промени в здравеопазването

Защо не трябва да се спира рязко пред „легнал полицай“

Защо не трябва да се спира рязко пред „легнал полицай“

3 милиона българи под заплаха заради нови правила за наем на земя

3 милиона българи под заплаха заради нови правила за наем на земя

pariteni.bg
Hyundai планира огромно увеличение на износа на е-коли от Южна Корея

Hyundai планира огромно увеличение на износа на е-коли от Южна Корея

carmarket.bg
Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол

Преди 2 дни
Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена
Ексклузивно

Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена

Преди 2 дни
Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение
Ексклузивно

Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение

Преди 2 дни
Русия уби съпругата на първата жертва на
Ексклузивно

Русия уби съпругата на първата жертва на "Чернобил"

Преди 2 дни

Виц на деня

Mъж се прибира в 2 сутринта. Жена му: - Най-накрая. Три часа те чакам да се прибереш, за да заспя. - Ох, аз три часа…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Възможно ли е да се живее до 150 години?

Любопитно Преди 15 минути

Благодарение на напредъка в медицината през 20-ти век, средната продължителност на живота се е увеличила с 30 години

Как да се лекувате в чужбина: Пълен наръчник от НЗОК

Как да се лекувате в чужбина: Пълен наръчник от НЗОК

България Преди 17 минути

Какви са условията и процедурите за това

<p>Федоров: Най-трудната ситуация от старта на войната</p>

Запорожие е в най-трудната ситуация от началото на войната в Украйна

Свят Преди 8 часа

Федоров: С армията обсъдихме въпроса как трябва да действаме

Конгресът в САЩ одобри отварянето на досиетата "Епстийн"

Конгресът в САЩ одобри отварянето на досиетата "Епстийн"

Свят Преди 8 часа

Тръмп вече заяви, че ще подпише законопроекта

Тръмп се срещна с принца на Саудитска Арабия, обяви 600 млрд. долара инвестиции

Тръмп се срещна с принца на Саудитска Арабия, обяви 600 млрд. долара инвестиции

Свят Преди 9 часа

Тръмп обяви, че саудитският престолонаследник не е знаел нищо за убийството на Хашоги

Банкоматите спират за часове в Новогодишната нощ

Банкоматите спират за часове в Новогодишната нощ

България Преди 9 часа

Доц. Джеймс Йоловски обясни, че ще има кратко технологично прекъсване заради еврото

Криза в Сърбия, утроиха вноса на горива

Криза в Сърбия, утроиха вноса на горива

Свят Преди 10 часа

САЩ осем пъти отлагаха пълния ембарго режим

НАТО тества нова защита, за да отблъсне Русия

НАТО тества нова защита, за да отблъсне Русия

Свят Преди 10 часа

Разполагането на системата „Пчелояд“ е част от спешните усилия на НАТО да укрепи източния си фланг

Украйна удари Русия с американски ракети

Украйна удари Русия с американски ракети

Свят Преди 11 часа

Това е първи, официално потвърден, украински удар с предоставени от САЩ ракети в Русия

Разкриха мрежа за фалшиви новини в България

Разкриха мрежа за фалшиви новини в България

България Преди 11 часа

Документът е посветен на използването на ТикТок на Балканите

Проверка разкри огромни нарушения по Черноморието

Проверка разкри огромни нарушения по Черноморието

България Преди 12 часа

Масово застрояване върху речни легла и дерета

Разбиха руска престъпна мрежа, пращала бомби в Европа

Разбиха руска престъпна мрежа, пращала бомби в Европа

Свят Преди 12 часа

Действията са били организирани и координирани от руски граждани

Заловиха пиян шофьор с почти 5 промила алкохол

Заловиха пиян шофьор с почти 5 промила алкохол

България Преди 13 часа

На водача досега три пъти му е било отнемано свиделството за правоуправление

<p>NASA откри нещо странно на Марс, което може да идва от друга планета</p>

NASA откри странен камък на Марс, който може да идва от друга планета

Свят Преди 13 часа

Необичайният състав на камъка и странната му форма са привлекли вниманието на марсохода Perseverance

Преобърна се цистерна, блокира прохода Боаза

Преобърна се цистерна, блокира прохода Боаза

България Преди 13 часа

Със специализирана техника се извлича тежкотоварният автомобил

Коментарите на Такаичи разгневиха Китай, преговорите за Тайван се провалиха

Коментарите на Такаичи разгневиха Китай, преговорите за Тайван се провалиха

Свят Преди 13 часа

Такаичи предизвика най-сериозния дипломатически конфликт между двете държави от години

Всичко от днес

От мрежата

Как да подходим, ако котката погълне предмет

dogsandcats.bg

Защо кучетата повръщат след хранене

dogsandcats.bg
1

Половината плажове ще изчезнат до края на века

sinoptik.bg
1

Как изглежда първото зоокафе у нас

sinoptik.bg

Бананово брауни

Edna.bg

Ариана Гранде и Синтия Ериво отвяха червения килим на „Wicked“ – вижте малките им двойнички (СНИМКИ)

Edna.bg

Дванадесет тима от Европа подпечатаха визите си за Мондиал 2026

Gong.bg

Георги Иванов: Тези футболисти показват, че има бъдеще

Gong.bg

Децата, които никой никъде не иска

Nova.bg

Роналдо и Илон Мъск - на вечеря в Белия дом с Тръмп и саудитския престолонаследник (СНИМКИ)

Nova.bg