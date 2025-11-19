България

Как да се лекувате в чужбина: Пълен наръчник от НЗОК

Какви са условията и процедурите за това

19 ноември 2025, 06:48
Как да се лекувате в чужбина: Пълен наръчник от НЗОК
Източник: Istock

К ак можем да се лекуваме в чужбина, обясняват експертите от НЗОК, съобщи Pariteni.bg.

В кои случаи лечението ми може да се осъществи в чужбина?

Всеки български гражданин има право на заплащане на медицински услуги във връзка с лечение в чужбина в случай, че лечението му не може да бъде извършено в  лечебно заведение в страната и не са предвидени други механизми за финансиране.

Необходимо е да се има предвид, че експериментални методи за лечение и за трансплантация за дадено заболяване не се заплащат.
 
Какви документи са необходими да подготвя преди да кандидатствам за лечение в чужбина и мога ли да поискам второ мнение от лекар извън България преди това?

Преди подаване на заявителните документи е необходимо да имате актуална медицинска документация, удостоверяваща Вашето заболяването, състоянието Ви, проведеното до момента лечение, препоръки на медицински специалисти, в това число необходимостта от осъществяване на услугите, за които ще кандидатствате за лечение в чужбина. Това са епикризи, изследвания, становища, мнения и препоръки от медицински специалисти.

За деца медицинска документация е необходимо да бъде издадена не повече от 2 месеца преди подаване на заявлението, а за лица над 18 годишна възраст не повече от 6 месеца. Право на пациента е да потърси мнение от няколко лекари специалисти.
 
За какви видове медицински услуги мога да кандидатствам за заплащане в чужбина?

Обхват на услугите при лицата до 18-годишна възраст включва:

  • диагностични и лечебни процедури, които не могат да бъдат извършени своевременно или за които няма условия за извършването им в Република България;
  • медицински изделия, които не могат да бъдат осигурени в Република България
  • трансплантация на органи и клетки в чужбина, когато тя не се извършва или не може да бъде извършена своевременно в Република България
  • до три контролни прегледа след осъществяване на лечение/трансплантация
  • при необходимост заплащането може да включи и средства за транспорт и престой – пътни и квартирни пари на детето и един негов придружител в чужбина, както и при необходимост устен превод по време на престоя и лечението.

Обхватът на услугите при лицата над 18-годишна възраст включва:

  • трансплантация на органи и клетки, когато тя не се извършва или не може да бъде извършена своевременно в Република България
  • лечение в чужбина, извън трансплантацията, чрез необходим за конкретния пациент метод, който не е приложим в Република България

Къде мога да получа по-подробна информация за необходимите документи?

В сградата на ЦУ на НЗОК, ул. Кричим №1 функционира приемна със служители, които осъществят прием и консултации на граждани по въпроси и необходими документи, свързани с подаване на заявителни документи.

Консултациите с граждани се осъществяват в непрекъснат режим на работа от 09.00-17.30 ч., от понеделник до петък.

На официалната интернет страница на НЗОК е публикувана Харта на клиента на НЗОК, с посочени телефони за консултации на граждани от експерти по въпроси за лечение и здравно обслужване в чужбина.
 
Къде са публикувани необходимите документи за заявяване на лечение в чужбина?

Необходимите заявителни документи са публикувани на официалния сайт на НЗОК в рубрика Лечение в България и чужбина.
 
Къде да подам документите си – онлайн, по пощата или лично?

Документите могат да се подадат в НЗОК, чрез РЗОК или по пощата на адрес:  ул. Кричим 1, 1407 София.
При наличие на електронен подпис документите могат да се подадат и по електронен път.

Документите могат да бъдат подадени и от упълномощено от вас лице, за което е необходимо представяне на пълномощно към заявлението.

Заявителните документи за лечение на деца до 14 годишна възраст се подават от родител или законен представител, а за деца от 14 до 18 години заявлението се подава от тях със съгласието на родител.
 
Как да разбера до какъв етап на разглеждане е заявлението ми?

На страницата на НЗОК - https://www.nhif.bg/ в рубрика „ Лечение в България и чужбина“, подрубрика “Лечение в България и чужбина на деца“ и подрубрика „Лечение  лица над 18 г.“ е  публикувана „Справка за движение на заявленията по реда на Наредба № 2 от 27.3.2019 г.“(Справка). В  Справката заявителите след като посочат входящия  номер и датата на подаване на заявлението могат да проследят движението му. Тази справката се обновява всеки ден.

Какво става, ако ми липсва някои документи, ще ме върнат ли в началото на процедурата?

В случаите, когато не са подадени необходимите документи или са налице неясноти или непълна информация, а също и при необходимост от представяне на допълнителен относим документ, заявителят се уведомява писмено и се дават необходимите указания за отстраняването им.
 
Ако ми откажат лечение, мога ли да подам отново документи или да обжалвам?

Съгласно изискванията за нормативната уредба вие имате право да обжалвате отказа в 14 дневен срок от датата на неговото получаване от Вас.

Какво се случва, ако възникне проблем докато се лекувам в чужбина? Към кого да се обърна?

Когато, в хода на извършваните медицински услуги, чието заплащане е одобрено, възникне необходимост от допълнително заплащане за вече одобрените услуги е необходимо да уведомите НЗОК за това и да представите документ, доказващ необходимостта, издаден от съответното лечебно заведение в чужбина.

В случай, че се касае за медицинска услуга, различна от одобрената, за която вече провеждате лечение в чужбина, е необходимо, Вие или упълномощено от Вас лице, да подаде нови заявителни документи.
 
Какво трябва да направя след като се върна от лечение в чужбина?

До 1 месец след завръщането Ви от лечение в чужбина е необходимо да предоставите в НЗОК отчетни медицински документи от проведеното лечение с превод на български език от лицензиран преводач.

Трябва ли да уведомя личния си лекар и кой следи състоянието ми?

Медицинските документи от проведеното лечение в чужбина следва да бъдат част от Вашето здравно досие и в този смисъл е необходимо да ги предоставите на личния си лекар, който ще направи преценка и ще Ви насочи при необходимост за продължаване на лечението Ви в България.

Източник: Pariteni.bg    
