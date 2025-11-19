България

Комисиите в НС продължават разглеждането на Бюджет 2026

Проектозаконът вече премина през първо четене в Комисията по финанси

19 ноември 2025, 07:04
П роцедурата по приемане на държавния бюджет се рестартира, след като проектът за план-сметка беше внесен в Народното събрание без предварително съгласие от синдикати и работодатели на Тристранен съвет.

Първият бюджет на България в евро се очаква да бъде внесен в НС

Въпреки това проектозаконът вече премина през първо четене в Комисията по финанси.

Освен него ресорните комисии одобриха и бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване.

В сряда работата по бюджетната рамка продължава. Държавната план-сметка ще бъде разгледана в още няколко парламентарни комисии.

Очакванията са и трите ключови бюджета да бъдат внесени за обсъждане и гласуване в пленарната зала на Народното събрание този четвъртък.

НС Бюджет 2026 комисии
Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол
Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол

Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена
Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена

Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение
Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение

Русия уби съпругата на първата жертва на
Русия уби съпругата на първата жертва на "Чернобил"

