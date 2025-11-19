Комисиите в НС продължават разглеждането на Бюджет 2026

Оранжев код за силен дъжд и бури в 8 области в сряда

П роцедурата по приемане на държавния бюджет се рестартира, след като проектът за план-сметка беше внесен в Народното събрание без предварително съгласие от синдикати и работодатели на Тристранен съвет.

Въпреки това проектозаконът вече премина през първо четене в Комисията по финанси.

Освен него ресорните комисии одобриха и бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване.

В сряда работата по бюджетната рамка продължава. Държавната план-сметка ще бъде разгледана в още няколко парламентарни комисии.

Очакванията са и трите ключови бюджета да бъдат внесени за обсъждане и гласуване в пленарната зала на Народното събрание този четвъртък.