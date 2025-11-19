Технологии

Защо не трябва да се спира рязко пред „легнал полицай“

Ползите от подобна „маневра“ са по-малко от вредите

Мартин Дешев Мартин Дешев

19 ноември 2025, 06:49
Защо не трябва да се спира рязко пред „легнал полицай“
Източник: iStock

В ероятно всички сме се сблъсквали с тази ситуация: колата пред вас (или самите вие) се движи с 60-70 км/ч и изведнъж, само на няколко метра от изкуствената неравност, водачът натиска рязко спирачките. Предницата на колата „потъва“ и окачването изпитва огромно натоварване, което в купето се усеща като силен удар.

За неопитни шофьори тази маневра при преминаване през „легнал полицай“ изглежда екстремна, но оправдана – те са забавили скоростта и са избегнали удара. Но в действителност това причинява много повече вреда, отколкото полза.

Как и защо страда шасито

Конструкцията на окачването е проектирана така, че да разпределя равномерно натоварването и да осигурява постоянна работа на всички компоненти при преминаване през неравности. При рязко спиране динамиката се променя: теглото на автомобила се измества напред, предната част провисва, а задната част се повдига. В този момент предните амортисьори работят голямо напрежение – те трябва едновременно да омекотят инерцията на спиране и да се подготвят да поемат удара от неравностите.

При редовно шофиране в подобен режим, гумено-металните втулки, които свързват компонентите на окачването, се износват най-бързо. Те губят формата си, напукват се и престават да изпълняват функцията си за абсорбиране на ударите. Впоследствие, поради неравномерно натоварване и постоянно износване, страдат пружините, носачите и стабилизаторите.

Безопасно шофиране при дъжд и сняг: Практически трикове за всеки водач

Въздействие върху гумите и спирачките

Рязкото спиране пред препятствие създава допълнително натоварване на предните колела. При намаляване на скоростта контактната повърхност (частта от гумената повърхност, върху която автомобилът се опира по време на движение) се измества, увеличавайки натиска върху външните участъци на протектора. Това причинява неравномерно износване на гумите. В резултат на това външните блокове на протектора се износват по-бързо, което намалява живота на гумите.

Спирачните дискове прегряват при често, рязко спиране и губят геометрията си с течение на времето. По повърхността може да се появи вълнообразност, което води до вибрации по време на спиране. Спирачните накладки също се износват неравномерно, което намалява ефективността на спирането в аварийни ситуации. Това представлява риск за водача, пътниците и другите участници в движението. А като говорим за безопасност...

Автомобилите са „надебелели“ средно с 400 кг за седем години

Риск за другите участници в движението

При внезапно спиране пред „лежащи полицаи“ може да изненадате шофьорите зад вас. Дори и да спазвате безопасна дистанция, те имат по-малко време за реакция, особено при лоша видимост или натоварен трафик. Това важи особено за шофьорите на камиони и други търговски превозни средства, чийто спирачен път е значително по-дълъг от този на леките автомобили.

Пет от най-дразнещите асистента в автомобила

Как правилно да преминавате през „легнали полицаи“

Най-правилният начин е намалите плавно скоростта до 20-ина км/ч приблизително 30-50 метра преди изкуствената неравност. Този подход позволява да запазите контрол над автомобила и да избегнете прекомерно натоварване на окачването.

Някои шофьори предпочитат да преодоляват „лежащите полицаи“ диагонално, вярвайки, че това смекчава натоварването върху окачването. Този „трик“ дори някога е бил преподаван в шофьорските курсове. На практика обаче този метод далеч не е безопасен: натоварването върху окачването се разпределя неравномерно – едната страна е подложена на по-силен удар, докато другата е практически разтоварена. Това ускорява износването на шасито, намалявайки живота на окачването. Затова е по-добре да се преминава през неравностите директно.

Редактор: Мартин Дешев
Източник: auto.mail.ru    
легнал полицай полезно съвети любопитно автомобили
Последвайте ни
България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области

България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области

19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии

19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии

Предлагат редица промени в здравеопазването

Предлагат редица промени в здравеопазването

Защо не трябва да се спира рязко пред „легнал полицай“

Защо не трябва да се спира рязко пред „легнал полицай“

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

biss.bg
Често срещани причини, поради които котките мяукат прекалено много

Често срещани причини, поради които котките мяукат прекалено много

dogsandcats.bg
Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол

Преди 2 дни
Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена
Ексклузивно

Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена

Преди 2 дни
Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение
Ексклузивно

Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение

Преди 2 дни
Русия уби съпругата на първата жертва на
Ексклузивно

Русия уби съпругата на първата жертва на "Чернобил"

Преди 2 дни

Виц на деня

Mъж се прибира в 2 сутринта. Жена му: - Най-накрая. Три часа те чакам да се прибереш, за да заспя. - Ох, аз три часа…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Възможно ли е да се живее до 150 години?

Любопитно Преди 15 минути

Благодарение на напредъка в медицината през 20-ти век, средната продължителност на живота се е увеличила с 30 години

Съучастничката на Джефри Епстийн живее в разкош в затвора

Съучастничката на Джефри Епстийн живее в разкош в затвора

Свят Преди 7 часа

Висш служител на затвора дори се е оплакал, че е „лакей на Максуел“

Конгресът в САЩ одобри отварянето на досиетата "Епстийн"

Конгресът в САЩ одобри отварянето на досиетата "Епстийн"

Свят Преди 8 часа

Тръмп вече заяви, че ще подпише законопроекта

Тръмп се срещна с принца на Саудитска Арабия, обяви 600 млрд. долара инвестиции

Тръмп се срещна с принца на Саудитска Арабия, обяви 600 млрд. долара инвестиции

Свят Преди 9 часа

Тръмп обяви, че саудитският престолонаследник не е знаел нищо за убийството на Хашоги

Банкоматите спират за часове в Новогодишната нощ

Банкоматите спират за часове в Новогодишната нощ

България Преди 9 часа

Доц. Джеймс Йоловски обясни, че ще има кратко технологично прекъсване заради еврото

Криза в Сърбия, утроиха вноса на горива

Криза в Сърбия, утроиха вноса на горива

Свят Преди 10 часа

САЩ осем пъти отлагаха пълния ембарго режим

НАТО тества нова защита, за да отблъсне Русия

НАТО тества нова защита, за да отблъсне Русия

Свят Преди 10 часа

Разполагането на системата „Пчелояд“ е част от спешните усилия на НАТО да укрепи източния си фланг

Украйна удари Русия с американски ракети

Украйна удари Русия с американски ракети

Свят Преди 11 часа

Това е първи, официално потвърден, украински удар с предоставени от САЩ ракети в Русия

Разкриха мрежа за фалшиви новини в България

Разкриха мрежа за фалшиви новини в България

България Преди 11 часа

Документът е посветен на използването на ТикТок на Балканите

Проверка разкри огромни нарушения по Черноморието

Проверка разкри огромни нарушения по Черноморието

България Преди 12 часа

Масово застрояване върху речни легла и дерета

Разбиха руска престъпна мрежа, пращала бомби в Европа

Разбиха руска престъпна мрежа, пращала бомби в Европа

Свят Преди 12 часа

Действията са били организирани и координирани от руски граждани

Заловиха пиян шофьор с почти 5 промила алкохол

Заловиха пиян шофьор с почти 5 промила алкохол

България Преди 13 часа

На водача досега три пъти му е било отнемано свиделството за правоуправление

<p>NASA откри нещо странно на Марс, което може да идва от друга планета</p>

NASA откри странен камък на Марс, който може да идва от друга планета

Свят Преди 13 часа

Необичайният състав на камъка и странната му форма са привлекли вниманието на марсохода Perseverance

Преобърна се цистерна, блокира прохода Боаза

Преобърна се цистерна, блокира прохода Боаза

България Преди 13 часа

Със специализирана техника се извлича тежкотоварният автомобил

Коментарите на Такаичи разгневиха Китай, преговорите за Тайван се провалиха

Коментарите на Такаичи разгневиха Китай, преговорите за Тайван се провалиха

Свят Преди 13 часа

Такаичи предизвика най-сериозния дипломатически конфликт между двете държави от години

Синдикатът „Подкрепа“ започва серия от протести в цялата страна

Синдикатът „Подкрепа“ започва серия от протести в цялата страна

България Преди 14 часа

Протестните действия ще се провеждат поетапно

Всичко от днес

От мрежата

Как да подходим, ако котката погълне предмет

dogsandcats.bg

Защо кучетата повръщат след хранене

dogsandcats.bg
1

Половината плажове ще изчезнат до края на века

sinoptik.bg
1

Как изглежда първото зоокафе у нас

sinoptik.bg

Бананово брауни

Edna.bg

Ариана Гранде и Синтия Ериво отвяха червения килим на „Wicked“ – вижте малките им двойнички (СНИМКИ)

Edna.bg

Дванадесет тима от Европа подпечатаха визите си за Мондиал 2026

Gong.bg

Георги Иванов: Тези футболисти показват, че има бъдеще

Gong.bg

Децата, които никой никъде не иска

Nova.bg

Роналдо и Илон Мъск - на вечеря в Белия дом с Тръмп и саудитския престолонаследник (СНИМКИ)

Nova.bg