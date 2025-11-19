Защо не трябва да се спира рязко пред „легнал полицай“

В ероятно всички сме се сблъсквали с тази ситуация: колата пред вас (или самите вие) се движи с 60-70 км/ч и изведнъж, само на няколко метра от изкуствената неравност, водачът натиска рязко спирачките. Предницата на колата „потъва“ и окачването изпитва огромно натоварване, което в купето се усеща като силен удар.

За неопитни шофьори тази маневра при преминаване през „легнал полицай“ изглежда екстремна, но оправдана – те са забавили скоростта и са избегнали удара. Но в действителност това причинява много повече вреда, отколкото полза.

Как и защо страда шасито

Конструкцията на окачването е проектирана така, че да разпределя равномерно натоварването и да осигурява постоянна работа на всички компоненти при преминаване през неравности. При рязко спиране динамиката се променя: теглото на автомобила се измества напред, предната част провисва, а задната част се повдига. В този момент предните амортисьори работят голямо напрежение – те трябва едновременно да омекотят инерцията на спиране и да се подготвят да поемат удара от неравностите.

При редовно шофиране в подобен режим, гумено-металните втулки, които свързват компонентите на окачването, се износват най-бързо. Те губят формата си, напукват се и престават да изпълняват функцията си за абсорбиране на ударите. Впоследствие, поради неравномерно натоварване и постоянно износване, страдат пружините, носачите и стабилизаторите.

Безопасно шофиране при дъжд и сняг: Практически трикове за всеки водач

Въздействие върху гумите и спирачките

Рязкото спиране пред препятствие създава допълнително натоварване на предните колела. При намаляване на скоростта контактната повърхност (частта от гумената повърхност, върху която автомобилът се опира по време на движение) се измества, увеличавайки натиска върху външните участъци на протектора. Това причинява неравномерно износване на гумите. В резултат на това външните блокове на протектора се износват по-бързо, което намалява живота на гумите.

Спирачните дискове прегряват при често, рязко спиране и губят геометрията си с течение на времето. По повърхността може да се появи вълнообразност, което води до вибрации по време на спиране. Спирачните накладки също се износват неравномерно, което намалява ефективността на спирането в аварийни ситуации. Това представлява риск за водача, пътниците и другите участници в движението. А като говорим за безопасност...

Автомобилите са „надебелели“ средно с 400 кг за седем години

Риск за другите участници в движението

При внезапно спиране пред „лежащи полицаи“ може да изненадате шофьорите зад вас. Дори и да спазвате безопасна дистанция, те имат по-малко време за реакция, особено при лоша видимост или натоварен трафик. Това важи особено за шофьорите на камиони и други търговски превозни средства, чийто спирачен път е значително по-дълъг от този на леките автомобили.

Пет от най-дразнещите асистента в автомобила

Как правилно да преминавате през „легнали полицаи“

Най-правилният начин е намалите плавно скоростта до 20-ина км/ч приблизително 30-50 метра преди изкуствената неравност. Този подход позволява да запазите контрол над автомобила и да избегнете прекомерно натоварване на окачването.

Някои шофьори предпочитат да преодоляват „лежащите полицаи“ диагонално, вярвайки, че това смекчава натоварването върху окачването. Този „трик“ дори някога е бил преподаван в шофьорските курсове. На практика обаче този метод далеч не е безопасен: натоварването върху окачването се разпределя неравномерно – едната страна е подложена на по-силен удар, докато другата е практически разтоварена. Това ускорява износването на шасито, намалявайки живота на окачването. Затова е по-добре да се преминава през неравностите директно.