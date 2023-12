Опитате ли ги веднъж, се пристрастявате! Как да си приготвите кардамонови кифлички

К ифлите са за шведите са това, което за французите са кроасаните - ежедневна храна, олицетворение на културата им. Те се хапват по време на ежедневната шведска пауза за кафе, известна като fika, и могат да бъдат намерени навсякъде - в супермаркети, кафенета, занаятчийски пекарни. Има дори ежегоден празник, наречен "Ден на кифличката с кардамон", който се провежда на 15 май.

Replicating at home the delicious Kardemummabulle of the Fabrique bakery in Manhattan poses a few challenges, but the challenges can be overcome.



Here's how to make the Swedish cardamom buns in your Arkansas home.https://t.co/2WWpCGgeYM pic.twitter.com/vfoiDywLdK — NWA Democrat-Gazette (@nwademgaz) November 6, 2019

Яденето на кифла с кардамон (известна като kardemummabulle) е празник за сетивата. Първото нещо, което забелязвате, е неговият сложен сплетен дизайн, поръсен с кардамон и захар. Отхапвайки от кифличката, се сблъсквате с комбинация от текстури - хрупкавият горен слой се отчупва, за да разкрие меката и маслена вътрешност. Дъното е хрупкаво и карамелизирано, където захарта и маслото са се събрали и кристализирали по време на печене. Докато го похапвате, ароматът на кардамон залива вкусовите ви рецептори.

„Знам, че типичните бухти, свързани с шведската фика, като цяло са изобретение на XX-ти век, приблизително някъде между 1910 и 1930 г.“, каза Улрика Торел, куратор в Северния музей в Стокхолм и автор на Sugar and Sweet Things: A Cultural-Historical Study of Sugar Consumption in Sweden. Кифлите се правели в пекарни, а не у дома.

Едва след Втората световна война през 1950 г., когато продуктите за печене станали по-евтини и достъпни в Швеция, кифличките станали по-консумирани. „Захарта, маслото и брашното били по-широко достъпни, така че повече хора започнали да пекат сладкиши. Преди това всичко било по-скъпо и недостъпни за обикновените хора“, каза Елизабет Йохансон, сладкар и съдия в The Great Swedish Bake Off.

NEW RECIPE. Swedish cardamom buns! You know us Scandis love our cardamom and we put it in everything, adding it to buns just makes so much sense. These are fluffy buns filled with a cardamom butter filling. Video on how to make them are on the blog! 🤩https://t.co/Zo8vW6Fdl8 pic.twitter.com/lXJbam3mh3 — Ginger with Spice ⎪Food blogger (@gingerwspice) November 16, 2021

Днес кифличките, които се хапват за фика, се предлагат с канела, кардамон, шафран и семла и са пълни с бадемова паста и сметана. Кардамонът е единствената подправка, която е основна във всички различни видове.

Оле Ериксон, собственик на пекарна, добави, че ритуалът fika е „вплетен дълбоко в културата“. „Това е част от работното място. Част е от опознаването на новото семейство“, каза той. „Ако трябва да се срещнете със свекърите си за първи път, това обикновено ще се случи на кифла с кардамон.“

Ериксон обясни как усъвършенстването на текстурата на тестото е изключително важно за успеха на кифлите. „Бих казал, че основното при кифличките е повече текстурата, отколкото за самия кардамон“, каза Берг. "Ако нямате правилната текстура, кардамонът няма да спаси положението. Тестото трябва да е меко и дъвчащо се."

And the source of my enduring love for Sweden. Never eaten anything so moreish in my life.https://t.co/3fkazQWlLa — Vik (@VikramVisana) December 13, 2023

Ериксон добави: „Смесването е много важно също. Ако месите тестото твърде много, то ще стане сухо. Ако го месите твърде малко, ще бъде лепкаво. Това е занаят. Трябва да се научи.“

Вкусът и консистенцията на кифличките с кардамон са уникални благодарение на мекото тесто и масления пълнеж. "Опитате ли ги веднъж, се пристрастявате."

Рецепта за шведски сладки с кардамон

от Елизабет Йохансон

За около 32 кифлички

СЪСТАВКИ

За тестото:

50 г. прясна мая

500 г. мляко

10 г. смлян кардамон

6 г. сол

250 г. масло, стайна температура

200 г. гранулирана захар

1000 г. универсално брашно

За плънката:

200 г. масло, стайна температура

90 г. гранулирана захар

80 г. тъмнокафява захар

20 г. смлян кардамон

15 г. вода

10 г. захар

¼ чаена лъжичка ванилов екстракт

5 г. царевично брашно (царевично нишесте)

За сиропа:

200 г. вода

90 г. гранулирана захар

20 г. мед

За кардамоновата захар:

50 г. гранулирана захар

10 г. смлян кардамон

За измиване на яйца:

1 яйце

15 вода

2 г. сол

Метод на приготвяне

Етап 1

За да направите тестото, натрошете маята в купа и сипете млякото. Добавете кардамона, солта и бучките масло, след това захарта. Сипвайте брашното на малки части и месете тестото за 5-10 минути с ръце или с миксер докато стане гладко и хомогенно. Покрийте тестото със стреч фолио или кухненска кърпа и го оставете да втаса за 30 минути.

Стъпка 2

Междувременно смесете всички съставки за пълнежа заедно в средна купа.

Стъпка 3

Разточете тестото на правоъгълник с размери 30x60cm. Разпределете плънката върху тестото и го прегънете по дължина. Разточете отново леко на правоъгълник. Нарежете напречно на ленти с ширина 1 см. Увийте всяка лента около два пръста и завържете лентата на възел.

Стъпка 4

Сложете кифличките в тава с хартия за печене, така че да има малко място около всяка кифличка. Оставете ги да втасат 2 часа на стайна температура.

Стъпка 5

През това време в малка тенджера сварете съставките за сиропа, докато захарта се разтвори. Свалете от котлона и оставете да изстине.

Стъпка 6

В малка купа смесете захарта и кардамона.

Стъпка 7

Загрейте фурната до 200C. За измиването на яйцата разбийте яйцето, водата и солта с вилица. Намажете кифличките със сместа и ги оставете да се пекат за около 12-15 минути или докато се зачервят. Извадете кифличките от фурната и ги намажете със сиропа, след което поръсете със захар и кардамон. Сервирайте ги топли или на стайна температура.