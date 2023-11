"Най-мазният сладкиш в Европа": Правилният начин да приготвите кун аман

В една неделна сутрин във френския крайбрежен град Дуарненез опашка се извива пред вратата на пекарната. Това е доста често срещана гледка в цялата страна, където взимането на прясно изпечен хляб е ежедневен ритуал, но тук хората не си купуват просто багети. Повечето чакат да си купят кун аман (kouign-amann), наречен „най-мазният сладкиш в Европа“.

Ако се консумира топъл, сладкишът е наслада за сетивата. Дъвчащата се, карамелизирана коричка покрива вътрешността на люспестия сладкиш, изпълнен с богат, маслен вкус. В превод от бретонски език кун аман буквално означава „маслена торта“, което е доста подходящо име, тъй като от шестте съставки в традиционната рецепта маслото е в най-голямо количество.

Кун аман е институция в Дуарнене - традиционен рибарски град, разположен в западната част на френския регион Бретан - сътворен там преди около 160 години. Сладкишът се родил по необходимост, когато пекарят Ив Рене Скордия, който притежавал магазин в града, трябвало да попълни набързо витрините, след като разпродал тортите си.

Откривайки, че разполага само с тесто за хляб, масло и захар, той комбинирал съставките, като ги сложил в тестото и резултатът бил появата на кун аман.

Тортата бързо станала популярна в Бретан и скоро известността ѝ се разпространила из цяла Франция.

Традиционно сладкишът не съдържа допълнителни аромати и се прави така, че да може да се сервират няколко парчета, но по-малките, отделни сладкиши, наречени куинети, стават все по-популярни, както и тези с добавените вкусове.

