Квафьордкака: Сладката перла в короната на Норвегия

В Норвегия има торта за почти всеки празник и събитие. За сватби има подобно на кула "Крансекаке", направена от 15 до 20 кръгли основи от бадеми и белтъци, подредени като концентрични кръгове. На рождени дни се сервира многослойна пандишпанова торта със сметана и горски плодове, наречена "Блоткаке". Норвежците обичат също уместно наречената „торта за успех“, направена от бадемови целувки и ярък жълт слой крем.

Yes it’s very popular! Cakes are arguably the best part of Norwegian cuisine. Kvæfjordkake: Norway's best cake https://t.co/EE9QV4sSew

Докато всяка от тези торти е направена, за да бъде отпразнуван конкретен специален момент, има една торта, която присъства на всеки празник. Тази торта е "Квафьордкака", известна още като "verdens beste" (най-добрата в света) торта.

Тортата обединява мекотата на крема и сметаната с хрупкавостта на бадемите и блата от целувки и лек, ефирен пандишпан.

„Това е националната торта на Норвегия“, каза Невада Берг, която публикува втората си готварска книга „Норвежки печива за всеки сезон“ през април 2023 г. Книгата съдържа 90 сладки и солени рецепти, включително традиционни печива за норвежки празници и други специални поводи.

Who would have guessed that a recipe from a little bakery on an island near the top of the world would take an entire country by storm?



Yet this is the story of Kvæfjordkake—the national cake of Norway 🇳🇴 pic.twitter.com/UkZx12Bhre