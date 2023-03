Операция "Акустично коте" - животните-киборги, помагащи в Студената война

П рограмата, наречена "Акустично коте" на ЦРУ е включвала имплантиране на електронно шпионско оборудване в живи котки, които след това се обучават да "подслушват" нищо неподозиращи съперници от Студената война. Този експеримент на американските служби е позабравен, но днес предизвиква по-силен интерес от всякога.

Ако не вярвате, че тази абсурдна програма е съществувала, можете да прочетете повече за нея в този меморандум, публикуван от Архива за национална сигурност:

Най-известното коте в шпионската история вероятно е белият персиец от филмите за Джеймс Бонд. Образът на злодей, който гали котка във филмите от началото на 60-те години, вече е повод за забава. По-малко известен е котаракът, който през същото десетилетие ЦРУ се опитва да превърне в шпионин.

Операция "Акустично коте" е таен план за превръщане на котките в преносими шпионски устройства. Въпреки това ЦРУ произвежда само едно акустично коте, защото изоставя проекта, след като тестът с тази котка се проваля ужасно.

"Акустичното коте" е било нещо като котешко-андроиден хибрид - котка киборг. Хирург имплантира микрофон в ухото ѝ и радиопредавател в основата на черепа ѝ. Хирургът също така вплитал антена в козината на котката, пише научният журналист Емили Антес в "Котката на Франкенщайн: прегръдка със смелите нови зверове на биотехнологиите".

Агентите на ЦРУ се надявали, че ще могат да обучат котката да седи близо до чуждестранни служители. По този начин котката би могла тайно да предава личните им разговори на агентите на ЦРУ.

"За първия официален тест служителите на ЦРУ закарали акустичната котка в парка и ѝ възложили да заснеме разговора на двама мъже, седящи на пейка", пише Антес. "Вместо това котката излязла на улицата, където била смачкана от такси" - не това беше резултатът, който те очаквали.

