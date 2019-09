Ц РУ разкри подробности за своята програма за използване на гълъби за шпионски мисии по време на Студената война. Разсекретените документи описват как гълъбите са били обучавани, за да могат да заснемат затворени обекти в Съветския съюз.

От публикуваните документи става ясно, че американското разузнаване е искало да използва и гарвани, за да поставят микрофони на первази на прозорците. Делфини също са били подготвяни да изпълняват тайни мисии под вода.

В централата на ЦРУ в Лангли, Вирджиния, има музей, за съжаление, затворен за широката публика. Сред устройствата за подслушане и шпионските джаджи има нещо необичайно - макет на гълъб с камера, прикрепена към него, разказва Би Би Си.

Известен е фактът, че британското разузнаване е използвало гълъби по време на Втората световна война, но информация за подобна програма на ЦРУ е разсекретена едва сега. През 70-те години операцията се нарича Tacana и включва използването на гълъби с миниатюрни камери за правене на снимки в автоматичен режим. Идеята е да се използва способността на гълъбите за ориентация и това, че намират пътя обратно, дори да са на стотици километри.

По време на Втората световна война британското разузнавателно звено MI14 (d) управлява тайна служба за гълъби. Птиците са слагани в в специални кутии на парашути и хвърляни над окупираната територия на Европа. Повече от хиляда гълъби са се завърнали с информация, включително за местата за изстрелване на ракетите V-1 и на немските радарни станции.

След войната в обединеното разузнаване на Великобритания се обмисля използването на гълъби за разузнаване.. Британците обаче се отказват да извършват подобни операции, докато ЦРУ решава да проучи по-подробно възможностите за разузнаване с гълъби. Така се стига до операция Tacana.

Според разсекретените документи ЦРУ също е обучило гарван да доставя малки предмети с тегло до 40 грама на первази на прозорци и след това да ги вади от там. За насочване на птицата към целта е използван червен лазерен лъч, а специална лампа дава сигнал на птицата да се върне. ЦРУ успява да постави чрез птица подслушвателно устройство на една от сградите, но не успява да получи аудиозапис от устройството.

