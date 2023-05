Опасно преследвани или не: Какво се е случило с Хари и Меган в действителност?

И сторията за опасното преследване на херцога и херцогинята на Съсекс през Манхатан във вторник вечерта обиколи всички световни медии. Част от тях дори ъпдейтваха своята информация на всеки кръгъл час. Говорителят на принц Хари заяви, че е можело да се стигне до фатален край.

С напредването на часовете информацията, която започна да излиза, направи цялостната картина дори още по-сложна. Подробности за случилото се дойдоха от полицията, както и от таксиметровия шофьор, който е возил Хари, Меган и майка му същата вечер.

🔊 Prince Harry, Meghan Markle and Doria Ragland were involved in a ‘near catastrophic’ car chase with press photographers in New York, Harry's spokesperson said.



Reuters’ @miholden was first to get the story and tells us how it broke https://t.co/gLTs5K4rid 1/4 pic.twitter.com/btDiClxW6U — Reuters (@Reuters) May 18, 2023

Колкото повече информация започна да излиза, толкова повече започнаха да прозират проблемите на семейството: тяхната слава, желанието на медиите да се докопат до всичко, свързано с техния личен живот, отношенията им с кралското семейство, тяхното нежелание да стават обект на папараците.

Инцидентът

Всичко започва във вторник вечерта, когато Хари, Меган и нейната майка са на церемонията "Women of Vision" 2023, която се е провеждала в балната зала "Зигфелд" в Манхатан. На нея Меган бе сред отличените. Около 22:00 часа семейството си тръгва от церемонията, за да се върне в хотела, където е отседнало. Тази информация е подадена от служител на правоприлагащите органи, който работи по случая.

Кралската двойка очакват, че ще бъдат преследвани от папараци и затова си тръгват от събитието с частна охрана и полицейски ескорт, твърдят властите.

Prince Harry and his wife, Meghan, were pursued in their car by photographers after a charity event in New York.



That cab driver told reporters the couple seemed "nervous" but that the danger involved had been "exaggerated".



Read more 👉 https://t.co/0K0vjocpBS pic.twitter.com/gCOlrxh14p — Sky News (@SkyNews) May 18, 2023

Автомобилът обикаля почти час в опит да се измъкне от всички папараци, но не успява. Накрая те биват откарани до едно от полицейските управления в града, където звездната двойка прекарва известно време. Около 23:00 часа един от охранителите спира такси пред участъка. В него се качват Хари, Меган и майка ѝ. Те обаче застават зад камион за боклук. Шофьорът Сукхчарн Сингх казва, че точно в този момент папараците се появяват от никъде и започват да снимат. Той споделя още, че Хари и Меган са били изключително изнервени от цялата ситуация.

BREAKING: Harry and Meghan, along with Meghan's mother, were pursued by "highly aggressive" paparazzi in a car chase through Manhattan on Tuesday night, according to a spokesperson. https://t.co/BDe7dT1DSZ — ABC News (@ABC) May 17, 2023

Камионът се мести пет минути по-късно, след което таксито тръгва. Те обаче биват преследвани от два автомобила. Гардът, който пътува с тях, осъзнавайки, че биват преследвани, инструктира шофьора да ги върне обратно в полицейския участък.

В 23:30 кралското семейство е обратно на в тъмния джип, в който са се возили преди това. Остават в полицейския участък, докато полицията се опитва да направи кордон, с който да ги изведе в участъка, без да има папараци, които да ги преследват.

Таскиметровият шофьор заявява, че не е почувствал опасност и споделя, че такива ситуации са типични за Ню Йорк. Говорител на полицията потвърждава данните, че автомобилът на Хари е бил ескортиран, но не споменава нищо за преследване.

Video shows Prince Harry and Meghan Markle at an event in New York City before they were in a "near catastrophic car chase" involving paparazzi Tuesday night. https://t.co/cdvkUOR05k pic.twitter.com/Z72tYBWGS7 — CBS News (@CBSNews) May 17, 2023

"Наистина имаше много фотографи, които искаха да ги заснемат, но нямаше ситуации, при които автомобилът им да е бил под опасност от катастрофа или друго пътно произшествие", каза един от говорителите на полицията в Манхатан.

Говорителят на принц Хари, от своя страна, все още не е коментирал изявленията на властите. Бъкингамският дворец също не пожелал да коментира случилото се.

Хари и медиите

Принц Хари отдавна води война с медиите. Той обвинява тях за смъртта на майка си, принцеса Даяна, и твърди, че натискът, който в момента оказват таблоидите върху неговата съпруга, застрашават живота ѝ. Той и Меган са дали на съд няколко от най-известните британски таблоиди. Хари твърди, че жълтите вестници са хакнали телефона му, опитвайки се да надникнат още повече в личния им живот.