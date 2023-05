Златна богиня! Меган Маркъл зашеметяваща на наградите Women of Vision 2023

М еган Маркъл сияеше, докато присъстваше на наградите Women of Vision 2023 заедно със съпруга си принц Хари и майка си Дория Рагланд.

41-годишната херцогиня на Съсекс пристигна на събитието в Ню Йорк, облечена в златна рокля без презрамки, дело от Йохана Ортис. Тя съчета визията с подходящ комплект обувки на ток от Tom Ford и клъч Carolina Herrera.

Към актрисата от „Костюмари“ се присъединиха херцогът на Съсекс и нейната майка. Хари облече елегантен тъмносин костюм със светлосиня вратовръзка, докато Рагланд носеше шикозна черна рокля с дълги ръкави и подходящи токчета.

Меган бе наградена с наградата Women of Vision от емблематичната активистка — и приятелка — Глория Щайнем. Според уебсайта на церемонията, авторката на Bench е почетена като „феминистка, защитник на правата на човека и равнопоставеността на половете и глобален модел за подражание“, заедно с нейното „застъпничество през целия живот за жените и момичетата“.

"It's never too late to start. You can be the visionary of your own life". - #MeghanMarkle , The Duchess of Sussex pic.twitter.com/yp8dAEi2mk

Появата на двойката идва малко повече от седмица след като Хари присъства на церемонията по коронясването на баща си, крал Чарлз III в Лондон. Меган от своя страна остана в дома им в Монтесито, Калифорния с децата им: 4-годишният принц Арчи и 23-месечната дъщеря принцеса Лилибет. Историческото събитие съвпадна с 4-ия рожден ден на Арчи.

„Колкото и да оценява поканата за коронацията, тя не би пропуснала рождения ден на сина си за нищо на света. Въпреки че е херцогиня на Съсекс, Меган е първо майка“, каза източник ексклузивно пред Us Weekly миналия месец. „Тя се чувства много благодарна, че е включена в такъв специален повод от кралското семейство и се радва, че Хари може да отиде и да покаже подкрепа от името на семейството им. Но тъй като е същият ден като рождения ден на Арчи, за съжаление, тя просто ще трябва да пропусне."

Докато Хари наблюдаваше коронясването на 74-годишния Чарлз за най-новия монарх, той не общуваше публично с баща си или брат си, принц Уилям. Бившият военен пилот седеше на третия ред в Уестминстърското абатство до братовчедките си принцеса Беатрис и принцеса Юджини и техните съпрузи.

“Your playing small does not serve the world. There is nothing enlightened about shrinking so that other people will not feel insecure around you. As we let our light shine, we unconsciously give others permission to do the same.”

Meghan Markle gonna SPARKLE ✨ ✨#MeghanMarkIe pic.twitter.com/RkMa09gh8O