Опасно: Изложба с мумии с гъбички заплашва посетителите

П ътуваща изложба на мумии от XIX в. в Мексико може да представлява риск за здравето, предупреждават мексиканското правителство и здравни експерти. Тази изложба съдържа труп, който изглежда има гъбични образувания, които могат да се разпространят неконтролируемо, ако се предадат на посетителите на музея.

Труповете са били погребани в крипти в суха, богата на минерали почва в Гуанахуато, Централно Мексико, което неволно е подействало като катализатор за безупречното им запазване. Така наречените мумии от Гуанахуато са били изкопани от 60-те години на XIX в. насам, тъй като семействата им вече не са могли да плащат таксите за погребение, а по-късно са били изложени на показ. Сега те са една от най-популярните туристически атракции в региона.

Биоопасност

Въпросната мумия е сред половин дузина трупове в стъклени витрини на туристическо изложение в Мексико сити. Федералният институт, Националният институт по антропология и история (INAH), се дистанцира от това решение на щатското правителство, като добави, че не са били консултирани за това решение, съобщава Асошиейтед прес .

"Още по-тревожно е, че те все още се излагат без предпазни мерки за обществеността от биологични опасности. От някои от публикуваните снимки се вижда, че поне един от изложените трупове, който е бил инспектиран от института през ноември 2021 г., показва признаци на разпространение на възможни колонии от гъбички", пишат от института. "Всичко това трябва да бъде внимателно проучено, за да се види дали това са признаци на риск за културното наследство, както и за тези, които боравят с тях и идват да ги видят." Експертите не уточняват за какъв вид гъбични образувания става въпрос.

Музеят, който има повече от 4000 посетители седмично, таксува туристите с 2 паунда за разглеждане на повече от 100 изсушени човешки трупа, всички от които са изровени от гробовете в съседното гробище. Зад крехки стъклени витрини в музея са изложени жертви на убийства, престъпници, които са били погребани живи, и бебета, положени да почиват, облечени като светци - мексиканското вярване е, че това ще улесни прехода им към рая.

Тези мумии са пътували и преди - през 2009 г. са били изложени в Съединените щати. След починалите върви неприятен слух, а именно, че починалите са били погребани живи или са загинали при епидемия от холера, но това все още не е доказано, според доклад на Daily Mail.

Въпреки че изложбата на запазени трупове може да е интригуваща за някои, от решаващо значение е да се гарантира, че са налице подходящи мерки за безопасност, за да се защити както обществеността, така и културното наследство, представено от тези мумии. В този случай потенциалното наличие на гъбични образувания върху една от мумиите поражда опасения за възможни рискове за здравето и е от съществено значение ситуацията да бъде внимателно проучена и наблюдавана, за да се предотврати евентуално разпространение на патогени.

Мумии от Гуанахуато: Забулени в история

