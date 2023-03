Перу: Откриха мумия в хладилната чанта на куриер

П олицията в Перу откри древна мумия в хладилната чанта на куриер.

Полицаите претърсили доставчика, който пиел алкохол с приятели в изоставен парк.

Куриерът разказал, че е искал да покаже мумията.

Police in Peru made a surprise discovery when they searched a delivery man who came to their attention for acting drunk at an archaeological site in Puno. Inside his cooler bag was an ancient mummy. https://t.co/AgYKTW5jCF — Kim Goldberg (@KimPigSquash) February 28, 2023

Той обяснил, че я нарича "Хуанита" и я държи на специално място в дома си.

Разкрил, че мумията е била собственост на баща му, без да уточнява как е попаднала у него.

Експертите твърдят, че тялото е на възраст между 600 и 800 години и че е на възрастен мъж, а не на жена, както е предполагал мъжът.

Предполага се, че мумифицираният мъж е бил на повече от 45 години и е бил висок 1,51 м.

Man in Peru carrying ancient mummy in his bag, says Juanita is his girlfriend, pic.twitter.com/U2EQjA2O3A — D. Scott @eclipsethis2003 (@eclipsethis2003) February 28, 2023

Мумията е била увита в бинтове в ембрионално положение, което е характерно за много от предиспанските погребения в района.

Мумифицирането е практикувано от различни култури в Перу преди пристигането на испанските конкистадори.

Някои мумии са били погребвани, докато други са били изнасяни и показвани по време на ключови фестивали.

Police in Peru have seized a mummified human, between 600 and 800 years old, from a former food delivery man who said his father brought it home three decades ago.https://t.co/OteFQJiC1C — AFP News Agency (@AFP) February 28, 2023

Полицията е иззела мумията, пренасяна в хладилната чанта, и я е предала на Министерството на културата на Перу, което се грижи за културното наследство на страната.

Мъжът, който я е пренасял, и двамата му приятели, които са на възраст между 23 и 26 години, са задържани. Те се разследват за евентуални престъпления срещу културното наследство на Перу.