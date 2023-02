С пециалисти разкриха тайната на мумифицирането в Древен Египет по съдове, намерени в специализирана работилница, съобщи АП.

В продължение на хиляди години египтяните са мумифицирали мъртъвците, за да ги подготвят за вечен живот. Днес учените разчитат на химията и на необичайна колекция от съдове, за да разкрият как се е случвал процесът в древността.

