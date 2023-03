2000 мумифицирани глави на овни бяха намерени в храм в Египет

А мерикански археолози направиха впечатляващи открития в района на храма на фараона Рамзес II в Абидос, Египет. Екипът от изследователи са открили над 2 000 мумифицирани и разложени глави на овни, датиращи от ерата на Птолемеите (от 332 г.пр.Хр. До 30 г.), като се смята, че са били дарове към фараона. Това показва, че почитането на Рамзес II е продължило над 1 000 години след смъртта му. В допълнение към това изключително откритие, екипът е попаднал на още по-древна находка – дворцова структура, датираща от около 4 000 г.

Рамзес II, познат още като Рамзес Велики, е един от най-влиятелните и успешни фараони на древен Египет. Управлявал е от 1279 до 1213 г. пр. Хр., през периода на Новото царство и бил трети фараон от XIX-тата династия.

Д-р Мустафа Уазири - генерален секретар на Висшия съвет по археология, разкри, че по време на мисията са били открити и други видове мумифицирани животни, разположени в близост до главите на овни, като кози, кучета, диви кози, крави, елен и щраус. Те се намират, в новооткрита зала, служила като склад, в северната част на храма.

Мумии на животни в Древен Египет

Мумифицирането на животни и по-специално на котки, кучета и овни, е била често срещана практика в древен Египет. Хората тогава вярвали, че животните притежават голяма духовна сила и често били свързвани с различни божества. Мумификацията им позволявала да запазят тялото и душата, които да придружат тези на стопаните им в отвъдния свят. В някои случаи, животните били мумифицирани, за да се почетат боговете, а в други се принасяли като дарове към тях.

В древен Египет овенът бил важен символ на сила и плодовитост и бил свързван с различни божества, включително бога Хнум - с глава на овен и тяло на човек. В египетската митология той е бог на плодородието, прераждането и източник на река Нил. Вярвало се, че Хнум изваял хората на грънчарско колело с глина от Нил.

Овните били свещени животни и често били мумифицирани или като дар към боговете, или като символ на сила и плодовитост. Значението на бог Хнум в културата на древен Египет е предадено в тяхното изкуство, вярвания и митология.

В миналото археолозите са правили и други значителни открития, отнасящи се към мумифицирането на овни. През 2009 година гробница, съдържаща 50 мумифицирани овена, е била открита в храмовия комплекс Карнак, Луксор. През 2014 г. пък е бил открит мумифициран овен с позлатени рога и сложно изработен ярем в древно гробище в Абидос. Въпреки това, новото откритие от 2 000 овнешки глави е най-голямото намирано досега в Египет. Много от тези глави са украсени, което показва, че са били принасяни като дарове.

Дворцова структура от VI-та династия

Освен мумифицираните глави, екипът от археолози е открил голяма дворцова структура с отличителен и уникален архитектурен дизайн със стени с дебелина от пет метра. Археолозите споделят, че тази сграда ще доведе до преоткриване на архитектурата в Абидос от тази епоха, както и на характера на дейностите извършвани преди Рамзес II да установи храма си.

Времето на VI-тата династия е период с огромно значение в историята на Древен Египет. Той продължил между 2323 до 2150 г. пр. Хр. През този период са построени няколко монументални структури, включително пирамиди и храмове. Фараоните от VI-тата династия са известни със своите военни завоевания, благодарение, на които Египетската империя се разраства до Нубия и Либия.

По време на разкопките са открити и части от северната стена обграждала храма на Рамзес II, което помага на учените да разберат повече за обекта, открит преди повече от 150г.

