Огромен "подводен град" може да крие ключа към произхода на живота на Земята

Макар повечето хора да си представят дълбините на океана като тъмно и безжизнено място, там всъщност се крият "изгубени подводни градове"

8 октомври 2025, 08:05
О кеанското дъно съхранява едни от най-големите загадки на Земята. Макар повечето хора да си представят дълбините на океана като тъмно и безжизнено място, там всъщност се крият "изгубени подводни градове", уникални екосистеми, необичайни геоложки образувания и среди, които може би пазят най-важната информация за разбирането на произхода на живота, пише The Times of India.

Източник: iStock
  • Хидротермалното поле "Кунлун" - възможен ключ към тайните на живота

Морска експедиция в Тихия океан откри огромна подводна зона, която може да се окаже решаваща за океанските изследвания. Новооткритото хидротермално поле, наречено "Кунлун", се намира североизточно от Папуа Нова Гвинея и заема площ от над 11 квадратни километра. Това го прави повече от 100 пъти по-голямо от известния "Изгубен град" в Атлантическия океан, открит през 2000 г.

Това подводно пространство е изпълнено с гигантски карбонатни кули и уникална екосистема, където морски организми живеят без достъп до слънчева светлина. Вместо да използват светлината като източник на енергия, както повечето живи същества на Земята, тези дълбоководни форми на живот се хранят с химикали, отделяни от хидротермалните извори.

Източник: IStock
  • Какво представлява "Кунлун"

Според проучване, публикувано в Science Advances, "Кунлун" представлява обширна система от кратери, доломитови стени и хидротермални извори, някои от които са стотици метри широки и се спускат на повече от 100 метра дълбочина. Смята се, че тези образувания са се формирали в резултат на мощни геоложки реакции между морската вода и земната мантия.

Източник: iStock
  • Защо откритието е толкова важно

Откритието е дело на изследователи от лабораторията Laoshan и Китайската академия на науките (CAS).

Морският геохимик Уейдонг Сун от CAS обяснява в изследването:

"Особено впечатляващ е екологичният потенциал. Наблюдавахме разнообразни дълбоководни организми, които процъфтяват в тази среда, включително скариди, омари, анемонии и тръбни червеи. Тези видове вероятно разчитат на хемосинтеза, задвижвана от водород."

Изворите в "Кунлун" отделят богати на водород течности при температура под 40°C. Това прави средата много сходна с условията, за които се смята, че са съществували на ранната Земя, превръщайки я в ценен обект за изследване на произхода на живота.

Водещите геолози Лианфу Ли и Хонгюн Джан отбелязват, че "Кунлун" осигурява до 8% от всички абиотични водородни емисии от подводните източници в света, впечатляващ дял за едно-единствено място.

Откритията дават и нови перспективи, тъй като системата се намира далеч от тектонични разломи на Каролинската плоча, на 80 км западно от океанска падина. Учените вярват, че в неизследваните дълбини на океана може да се крият още подобни "подводни метрополиси", готови да разкрият своите древни тайни.

Източник: iStock
Източник: The Times of India    
