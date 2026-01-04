Астрологът Силва Дончева: 2026 г. е преломна за България с реформи и потенциални авторитарни промени

В подкаста „Храмът на историите“ с Мариян Станков – Мон Дьо, астрологът Силва Дончева обсъди астрологичните перспективи за 2026 г. Тя подчерта, че годината е свързана с множество съвпади, които сигнализират за нови начала, реформи и възможни авторитарни тенденции в България и света. Основната теза е, че 2026 г. представлява завой към по-големи промени, които ще се развият до 2028 г., с фокус върху смяна на елитите, финансови кризи и необходимост от духовна ориентация.

Астрологични съвпади и нови начала

Дончева обяснява, че 2026 г. е свързана с много съвпади, които означават ново начало. „Това е завой към истинското голямо начало, което всъщност е по-скоро 2028-а година. Големите планети казват ‘дойде часът’. Но вече по-малките, от типа на Марс, Венера и Луната дори, те показват вече минутите, когато това ще се случи“, казва тя. Според нея часът е дошъл още през 2020 г., а през февруари 2026 г. ще пристигне следващата фаза. Марс ще направи сериозен съвпад на 21 март 2028 г., когато новото ще се оформи напълно.

Марс започва съвпад в Козирог на 9 януари, комбинирайки се с Венера. Това представлява ново начало в старото, или реформа. „Сега ще се сменят лица, ще се сменят правителства, но те ще са долу-горе от същата група. Новото се показва, започват реформите, които ще са дълбоки, революционни, дори военни“, подчертава Дончева. Тя отбелязва, че от 2019 г. говори за диктатура и възможност за хора под пагон да дойдат на власт. „Могат да дойдат и хора, които са директно под пагон. Тоест, генералите да дойдат на власт? Да, също. Да има режим, който с действително военен бюджет, да тръгнем към по-авторитарен режим, разбира се. И вече човек и хора, които малко или повече имат отношение към армията. Или са под пагон, директно. Или с такъв манталитет.“

Чувствителни държави и Европейският съюз

България е Козирог, което я прави особено чувствителна към Марс в Козирог. „България самата е Козирог, така че ние при всички случаи“, казва Дончева. Европейският съюз е свързан със Скорпион чрез договора от Маастрихт на 1 ноември, и Марс ще повлияе в същата посока. „Самият Европейският съюз ще има такава тенденция. Тоест да се сменят елитите с хора, които са много по-авторитарни и които по в мъжки вариант, защото на практика Европейският съюз се управлява от жени в момента.“

Двойният огън през април и май за България

За двойния огън през април и май Дончева очаква смяна на елитите в България. „По всяка вероятност за България като смяна на елитите. Защото в много хороскопи на някои от политиците си виждат, че има известна стабилност и отскок там до април-май, след което има внезапен обрат“, обяснява тя. Промяната може да бъде чрез контролирани протести, за да се направят реформи и статуквото да мимикрира по нов начин. „Тази линия да продължи именно с цел да се направят реформи, които в края на краищата статуквото да мимикрира по нов начин и да се сложат нови маски.“

Тя предупреждава за агресия: „Има много агресия. Агресията обикновено създава карма и след това създава още по-лоша ситуация. Представете си, че ще използват този народен гняв за установяване на авторитарния режим.“

За поколение Z: „Дали ще се хареса на поколение Z? Те още нямат идея за какво иде реч.“ През май ще има нова ситуация, възможно е да не се излъчи твърдо правителство и да има нови избори. Нови политици могат да се появят след съвпадите, по-екстремни и мобилизирани, някои с военен фон.

За президента Радев, чийто втори мандат свършва в края на 2026 г.: „Сатурн и Нептун плътно до 20 февруари са в много тежка квадратура. Което винаги означава големи опасности за самия него. Възможност от грешки, които могат да се случат. Той е в изключителна опасност за 20 февруари.“ Подкрепа идва през 2027 г.

Финансови и политически кризи

Приемането на еврото е на кръст, което означава перманентна криза. „Кръст е перманентна криза. Това означава в астрологията. Тоест перманентна криза, която тръгва и от февруари вече чудовищно. И продължава. И може да продължи 2-3 десетилетия“, казва Дончева. Тя е политическа, на базата на еврото. Най-голямата криза може да дойде през 2033 г., когато Сатурн се качи на върха на хороскопа.

Сатурн и Нептун се приближават през лятото на 2025 г., което води до ситуации като в САЩ и Европа, където армията влиза в градовете. „Армията влезе в градовете. Армията, а не бунтовете. Защото имаме Овен, който е армията или агресията. Имаме обаче и Сатурн. Тоест бунтовете малко или повече ще бъдат управлявани от власт.“

Марс в Телец през юни ще разкрие липса на пари. „Ще се окаже, че няма пари. Има нужда от реформи, пари няма. Защото Марс в Телец е битка за пари. Установяваме празни каси и празен военния бюджет.“

Най-голямото изпитание е усещането за нестабилност: „Усещането, че нещо старо си заминава и яснотата на новото, тоест думата е нестабилност.“

Добрата новина

Добрата новина е началото на ново начало. „Че започваме ново начало и ако ние хванем високата октава, за която говорихме, която е свързана с устояването на християнството, на духовността, именно дори ако щете на любовта на един човек към друг, защото това е Нептун все пак в Овен е дълбоко любовен знак“, казва Дончева. Овенът означава честност и справедливост: „Овен ръководи справедливостта и съответно ако няма справедливост той се бие.“