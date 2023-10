"Огненият пръстен": Грандиозното слънчево затъмнение, което ще наблюдават в Америка

Н а 14 октомври милиони хора в Америка ще имат шанса да видят пръстеновидно слънчево затъмнение. Това се случва, когато по време на пълно слънчево затъмнение Луната е близо до апогея си или до най-отдалечената си от Земята точка. Видимият размер на Луната е по-малък от обикновено и не може да покрие целия слънчев диск, създавайки изключителния ефект на "огнен пръстен".

Огненият пръстен ще е видим в тясната ивица от Орегон до Тексас, пресича Юкатан, южната част на Централна Америка, и се простира на юг до Бразилия. Но дори и да не сте на някои от тези места, ще можете да наблюдавате частично слънчево затъмнение. От западните Съединени щати чак на юг, много хора ще имат подходящите условия да уловят как Луната покрива част от Слънцето. Повече подробности можете да намерите на GreatAmericanEclipse.com.

Орбитата на Луната около Земята е леко наклонена по отношение на орбитата на Земята около Слънцето. Затъмненията се случват, когато трите тела лежат на една и съща линия - феномен, наречен сизигия. Това се случва няколко пъти в годината на цикли.

Our new Eclipse Explorer lets you track where Oct. 14's "ring of fire" solar eclipse will pass over North, Central, and South America—down to the exact second. Check it out: https://t.co/lfk3ZLBWqQ pic.twitter.com/qZf5a2oY2R

При пълно слънчево затъмнение, когато Слънцето е напълно закрито, можете безопасно да гледате зрелището с очите си. Но не опитвайте това по време на пръстеновидно затъмнение или частично затъмнение. Гледането директно към Слънцето, дори когато то е частично закрито от Луната, може да увреди очите и дори да изгори ретината ви. Някои от тези зрителни увреждания може да са временни, но е възможно и да станат постоянни, предупреждават специалистите тези, които ще имат късмета да се насладят на зрелищното явление.

Така че, погрижете се за безопасността си и използвайте добри соларни очила (те могат да филтрират около 99,7 процента от видимата светлина на Слънцето, както и други дължини на вълната). Има и индиректни подходи за наблюдаване на затъмнението, като например метода на дупката. Ако използвате телескоп, бинокъл или камера, за да видите затъмнението, не забравяйте да използвате филтри, особено с лещи, които могат да изпращат светлина директно към очите ви. Бъдете разумни, докато наблюдавате това грандиозно събитие.

Where can you see the "ring of fire" solar eclipse on Saturday, Oct. 14?



Most skywatchers in the Americas will experience at least a partial eclipse, but a few from Oregon to Texas will see the full annular eclipse as the Moon passes in front of the Sun: https://t.co/m69JrxrMKS pic.twitter.com/5BWbeFZjBc