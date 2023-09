Поглед към нощното небе: Последната суперлуна за 2023 г. ще изгрее тази вечер

И зминалите няколко седмици се оказаха специални за наблюдателите на небето, с рядка двойна суперлуна и грандиозен метеорен поток и Персеиди.

Тази вечер явлението може да се наблюдава отново. Последната суперлуна за 2023 г. ще бъде видима в петък, 29 септември.

През 2023 г. имаше четири поредни суперлуни, като една падна през юли, две през август, а последната ще посрещнем тази вечер.

Суперлуните са пълнолуния, които се случват, когато луната е близо до перигея, точката, когато луната е най-близо до Земята в своята орбита. В пълен перигей Луната е на 363 396 км. от Земята.

Супер пълнолунието е като типично пълнолуние, само че е с една трета по-ярко и изглежда с до 14 процента по-голямо.

Това означава, че Луната изглежда по-сияйна на нощното небе, особено за опитните наблюдатели.

В този случай Луната също изгрява по-рано, отколкото обикновено, така че има по-малка разлика между залязващото Слънце и изгряващата Луна.

Последната суперлуна за тази седмица се нарича „Луната на реколтата“ в северното полукълбо, защото настъпва близо до септемврийското равноденствие.

Когато хората събираха реколтата на ръка, тази ярка суперлуна помагаше да се осветява вечерта след залеза на Слънцето, което даваше допълнително време за събиране на реколтата преди зимата, пише Science Alert.

Суперлуната официално става пълна и следователно е най-ярка в 05:57 EST в петък, 29 септември. За тези в западното полукълбо ще бъде най-добре да се наблюдава в ранните часове на петък сутринта, точно преди луната да залезе на запад.

